Nasen wie Joints

Abbilder des Kommunardentums: Comic-Falstaff, Yippie-Radikalinski und maulfauler Cowboy

Gilbert Shelton hatte bereits in seiner säuischen Superman-Persiflage »Wonder Wart-Hog« die Selbstzensur der großen Comic­verlage, also den in der »­Comic Code Authority« beschlossenen Verzicht auf Gewalt, Sex, Drogen und Gosse, ad acta gelegt. Zwei Sammelbände verkaufen sich gut trotz enormer Widerstände der Zwischenhändler und helfen mit, »Underground Comix« als Trademark zu etablieren.

Im Jahr 1968 zieht der gebürtige Texaner nach San Francisco. Er zeichnete im Brotjob Konzertplakate und erhoffte sich dort Aufträge von der monetär durch die Decke gehenden Westcoast-Rockszene. In der grasumwölkten Welt der Knaller, Lebenskünstler und Weltverbesserer findet er aber auch den Stoff für einen neuen Strip, der ihn schnell berühmt macht als Comicautor: »The Fabulous Furry Freak Brothers«.

Deutlich beeinflusst von den Three Stooges und den Marx Brothers, skizziert er drei Hippiekommunarden bei ihrem Tagesgeschäft. Sie üben sich in hochkonzentriertem Müßiggang, frönen der freien Liebe, einem etwas kruden politischen Aktivismus, vor allem aber werfen sie psychoaktive Substanzen ein. Wenn der Stoff zur Neige geht, müssen sie sich etwas ausdenken, in der Regel etwas Illegales. Das ist ihre Form der Subsistenzsicherung. Ihr Mantra, eine Art Running Gag: »Wie wir alle wissen, bringt uns Dope besser durch die Zeit ohne Geld, als Geld uns durch die Zeit ohne Dope bringt.« Und so fliegen sie ständig aus ihren Behausungen raus, weil sie lieber die Miete prellen als die Tüte ausgehen lassen.

Freewheelin’ Franklin ist der Stubenälteste der Truppe, und das macht sich an seiner stoischen Abgeklärtheit, aber auch an seiner nachlassenden Potenz bemerkbar. Er ist ein eher maulfauler Cowboy, gesegnet mit natürlicher Autorität, die sich vor allem darin zeigt, dass er Fat Freddy zum Stoff-Einholen schickt, obwohl er es eigentlich besser wissen müsste.

Phineas ist der Intellektuelle des Triumvirats, ein Yippie-Radikalinski, auch optisch eine Mischung aus Abbie Hoffman und Allen Ginsberg mit einem dicken Joint als Nase – seine chemischen Grundkenntnisse sind den Gebrüdern sehr nützlich. Bei einem seiner seltenen Besuche der Eltern in Texas stellt er enttäuscht und ängstlich fest, dass sich sein Vater der rechtskonservativen John Birch Society angeschlossen hat. Das führt zu Spannungen.

Fat Freddy ist der dritte im Bunde, verfressen, minderbemittelt, ein Comic-Falstaff, der auf seinem ersten Trip nach Hause versehentlich mit seiner kleinen Schwester rummacht, ständig Stoff verliert oder sich beim Kauf reinlegen lässt und auch schon mal Petersilie mitbringt. Woraufhin ihn seine beiden Freunde regelmäßig vermöbeln. Fat Freddy besitzt eine Katze, und ihre parallelen Alltagsabenteuer füllen oft die letzte Panelreihe der anfangs bloß seitenlangen Strips. Fat Freddy’s Cat hat in etwa soviel Verstand wie der Dicke selbst, aber bedeutend mehr Heimtücke und eine gut funktionierende Verdauung. Sogar die Nebenfiguren sind mitunter so profiliert, dass man sich ohne weiteres ein Spin-off von ihnen vorstellen könnte, vom »notorischen Norbert« etwa, dem Drogenspitzel, der die Freak Brothers dranzukriegen versucht und stets erbarmungswürdig scheitert.

Mit den »Freak Brothers« gelingt Shelton vielleicht gerade wegen seiner satirischen Überformung und ironischen Adaption der gängigen Stereotypen ein detailscharfes Abbild dieses Soziotops. Was die Freakszene damals umtreibt: alternative Lebensführung, Vegetarismus, Frauenemanzipation, das kapitalistische Schweinesystem, Generationenkonflikt, Polizeigewalt, Gonokokken als ständige Begleiter forcierter Promiskuität, die Paranoia des Drogenusers aufgrund eines Lebens in der Halblegalität, die nach dem Ausbleiben der Kulturrevolution Zulauf findende Landkommunenbewegung mit ihren neuen Herausforderungen, nicht zuletzt der totalen Hilflosigkeit der Städter – all das nimmt er hier liebevoll aufs Korn.

In Deutschland finden die »Freak Brothers« erst in den frühen Siebzigern ihr Publikum, als die Aureole der Hippiekolonie Haight-Ashbury schon ziemlich an Strahlkraft eingebüßt hatte. Aber wie der »Woodstock«-Film oder »Easy Rider« zeigen Sheltons Comics die US-Gegenkultur noch einmal in voller Blüte und halten sie somit als Sehnsuchtsmodell präsent. Zweitausendeins publizierte 1975 eine erste große Shelton-Auswahlausgabe und setzte ihn damit auch hierzulande durch.

Ich kann mich noch erinnern, wie der Verlag Ende der Siebziger, Anfang der Achtziger Restbestände verramschte. Ich war völlig fasziniert von dem fabulösen Trio. Gar nicht so sehr von den Pointen und dem filigranen Strich, sondern vor allem von der hier ausgebreiteten Alternativwelt, ihrer Unbeschwertheit, Freundlichkeit und Freiheit, vor allem bei den Dingen, die einen in Testosteron ersaufenden vierzehnjährigen Teen besonders interessieren. Drogen? Meinetwegen gerne. Aber wie einfach die Menschen hier an Sex kamen, das war das eigentlich Bemerkens- und vor allem Beneidenswerte. Dass dabei auch karikierende Überzeichnung im Spiel ist, werde ich damals wohl überlesen haben. Aber dass die Freiheit nicht für alle gleichermaßen galt und dass es mit der Unbeschwertheit und Freundlichkeit auch so eine Sache war, konnte man schon mitbekommen. Das zeigt nicht zuletzt der verstörende Strip über »Little Orphan Amphetamine. The Freak Brothers’ favorite 14-year-old runaway«. Das Mädchen ist genervt von Daddys Genöle, sie möge sich um einen Job kümmern, und trampt nach Kalifornien. Schon im vierten Panel reißt ihr irgendein Honk die Unterwäsche vom Leib. »Heulen hilft dir auch nicht, Kleine! Hier kommt nie jemand lang!« Und sie antwortet, gelangweilt das Kinn in die Hand gestützt: »Auf was für einem miesen Trip bist du denn? Was soll’s, mach schon!« Auch die vermeintlichen »Beautiful people« von Haight-Ashbury fallen schließlich über sie her, und sie muss Daddy anrufen und um 400 Dollar bitten. Sie will nach Hause – zum Arzt und einem Psychiater.