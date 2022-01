Eine heikle Theorie

Ann Ronan/Picture Library/ Photo12/imago images Anne Frank (1929–1945)

Wer hat im August 1944 das Versteck des jüdischen Mädchens Anne Frank in der Prinsengracht 263 in Amsterdam an die Nazis verraten? Bis heute suchen Historikerinnen und Historiker nach einer Antwort und haben noch keine gefunden. Ein niederländisches Forscherteam aus mehr als 20 Historikern, Kriminologen und einem ehemaligen FBI-Agenten ist sich nun sicher, den Verräter gefunden zu haben. Am Montag ging es an die Öffentlichkeit.

Fünf Jahre forschte das Team in den Archiven nach der Person, die der SS den Tipp gab, wo sich Anne Frank mit ihren Eltern, ihrer Schwerster und vier anderen Juden versteckt hielt. »Wir haben insgesamt etwa 30 Theorien überprüft«, zitierte die Jüdische Allgemeine am Dienstag Pieter van Twisk, der zum Team gehört. »Wir können sagen, dass davon 27, 28 sehr unwahrscheinlich bis unmöglich waren.«

Der jüdische Notar Arnold van den Bergh soll den Nazis eine Liste mit Verstecken gegeben haben, in denen sie Juden finden konnten, darunter auch das von Anne Frank. Van den Bergh war unter der deutschen Besatzung Mitglied des Jüdischen Rates von Amsterdam, den die Nazis selbst eingerichtet und im September 1943 wieder aufgelöst hatten.

In dieser Funktion habe der Notar zu einer Liste von untergetauchten Juden und deren Aufenthaltsadressen Zugriff gehabt. Zudem habe er als Mitglied des Rates zwangsläufig Kontakt mit hohen deutschen Beamten gepflegt. Um sich, seine Frau und die drei Töchter vor der Deportation zu retten, habe er die Liste an die Nazis übergeben. Die Familie Van den Bergh überlebte die Schoah tatsächlich.

»Man schaut auf das Wissen, die Gelegenheit und das Motiv. Und zu diesem Zeitpunkt erfüllt er alle drei Bedingungen«, sagte Pieter van Twisk beim niederländischen Radio 1 News. Van Twisk betont jedoch, das Team hätte keine unwiderlegbaren Beweise gefunden, aber mit mehr als 85 Prozent Wahrscheinlichkeit sei der Notar es gewesen.

»Der Verdacht gegen den Notar aus Amsterdam ist nicht neu. Er stand bereits auf der Liste der möglichen Verräter«, schrieb die Tageszeitung Trouw am Montag. »Kurz nach dem Krieg soll Annes Vater Otto Frank einen ­anonymen Brief erhalten haben, in dem stand, dass Van den Bergh seine Adresse weitergegeben hatte.« Das Team entdeckte eine Kopie des Briefes in einem Amsterdamer Archiv.

Doch reicht eine Wahrscheinlichkeit von 85 Prozent aus, Van den Bergh für immer und ewig an den Pranger zu stellen? »Man muss sehr aufpassen, bevor man jemanden in der Geschichte als Verräter von Anne Frank festschreibt, wenn man nicht zu 100 oder 200 Prozent sicher ist«, zitiert die Jüdische Allgemeine den Direktor der Anne-Frank-Stiftung, Ronald Leopold.

Einige angesehene niederländische Historiker halten die Beweislage für zu dünn. In der Nachkriegszeit wurden viele der Kollaboration mit den Deutschen bezichtigt. Auch ungerechtfertigt. Besonders häufig traf es die Mitglieder des Jüdischen Rates. Erik Somers forscht am Niederländischen Institut für Kriegsdokumentation (NIOD) seit Jahrzehnten zu dem Thema. Er hält es laut Trouw für höchst unwahrscheinlich, dass der Jüdische Rat eine Liste der Verstecke gehabt habe. Somers glaubt, es sei nach so vielen Jahren unmöglich, den Verräter unwiderlegbar ausfindig zu machen.

Manche fragen sich, was die Suche überhaupt noch bringen soll. Das Geld, das dafür ausgegeben wird, schlug ein Leser der Tageszeitung Het Parool am Mittwoch vor, sollte besser in den Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus heute gesteckt werden.