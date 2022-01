Zeit für soziale Agrarwende

Stefan Boness/IPON Im Spannungsfeld von Ökonomie, Ökologie und Politik: Eine von vielen Bauernprotestaktionen 2019 in Berlin

Aufgrund steigender Inzidenzwerte findet die Agrarmesse »Grüne Woche« in diesem Jahr bloß im Internet statt. Dennoch fungiert die Veranstaltung als Rahmen für die jährlich Mitte Januar hochkochenden agrarpolitischen Auseinandersetzungen. Den Ton hatten Landwirtschaftsminister Cem Özdemir und Umweltministerin Steffi Lemke (beide Bündnis 90/Die Grünen) mit der Ankündigung gesetzt, die Preise für Fleisch und Milchprodukte in die Höhe treiben zu wollen.

Dagegen gibt es Widerstand, nicht nur von Sozialverbänden. So hat am Donnerstag ein Bündnis agrarpolitischer Lobbyorganisationen davor gewarnt, die Bedürfnisse einkommensschwacher Haushalte gegen die von produzierenden Landwirten auszuspielen. »Die soziale Frage kann nicht allein durch den Markt und auch nicht an der Kasse gelöst werden«, sagte die Vorsitzende des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW), Tina Andres. Wenn die Preise erhöht werden müssten, bräuchte es auch höhere Sozialleistungen.

Das Agrarbündnis, dem unter anderem die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), der BUND und Germanwatch angehören, hatte am Donnerstag die 30. Ausgabe des jährlich erscheinenden »Kritischen Agrarberichts« präsentiert. Auf 352 Seiten werden zahlreiche landwirtschaftspolitische Themen behandelt. Schwerpunktthema sind diesmal »Preis Werte Lebensmittel«. »Heutzutage kennen die Leute von allem den Preis und von nichts den Wert«, zitieren die Autoren eingangs den irischen Schriftsteller Oscar Wilde. Denn in »kaum einer Produktgruppe« dürfte die Diskrepanz zwischen Preis und »Wert« so groß sein wie bei Lebensmitteln.

Das gelte in zweierlei Hinsicht. Erstens: »Die Schäden, die eine industrialisierte Landwirtschaft an den Umweltgütern hinterlässt, von der Abholzung der Regenwälder für Futtermittel bis zur Überdüngung der Gewässer und Degradierung der Böden, sind in den Billigpreisen keineswegs eingepreist.« Zweitens: »Die Mühe, der Aufwand, die Sorgfalt, die viele Bäuerinnen und Bauern für die Herstellung ihrer Produkte aufbringen, wird weder von der ›abnehmenden Hand‹ noch den Kundinnen angemessen honoriert. Oftmals liegen die Erzeugerpreise sogar unter den Produktionskosten.«

Der Geschäftsführer des Bündnisses, Frieder Thomas, sagte bei der Präsentation, alle Berechnungen machten deutlich, »dass die derzeit vorhandenen öffentlichen Mittel für angemessene Erzeugerpreise und eine nachhaltige Transformation der Landwirtschaft bei weitem nicht ausreichen«. Man müsse auch über die Verbraucherpreise sprechen. Gefordert wird aber vor allem eine Umverteilung zu Lasten des Handels. Als positive Beispiele werden Frankreich und Spanien genannt, wo gesetzliche Bestimmungen für eine gerechtere Verteilung entlang der Wertschöpfungsketten sorgen sollen – etwa indem Händlern untersagt wird, die Preise unter die Produktionskosten zu drücken.

Von den Landwirten wird heute viel verlangt, wenn es um den Kampf gegen den Klimawandel, um Tierwohl oder Artenschutz geht. Die Bundesvorsitzende der AbL, Elisabeth Fresen, stellte deshalb klar, man sei dafür bereit. »Aber damit das möglich ist, muss Cem Özdemir endlich den politischen Rahmen setzen, statt die Gestaltung den freien Kräften des Marktes zu überlassen.« Das bedeute konkret, etwa »den deutschen Strategieplan für die EU-Agrarpolitik hinsichtlich sozialer Gerechtigkeit, Ökologie und Tierwohl weiterzuentwickeln«.

Ein neues Element im diesjährigen Agrarbericht sind Jahresrückblicke zu den zehn Kernbereichen, die regelmäßig behandelt werden. Darin werden die jeweiligen Trends herausgearbeitet und zu jedem Themenkomplex fünf Forderungen entwickelt, die sich »vor allem an die neue Bundesregierung« richten. So wird beispielsweise im Bereich »Agrarpolitik und soziale Lage gefordert«, dass die EU-Agrarsubventionen stärker an ökologische Leistungen gekoppelt werden und dass die Umverteilungsprämie zur Einkommensunterstützung erhöht wird. Ausländische Investoren sollen am Bodenmarkt und bei der Vergabe von Fördermitteln ausgeschlossen werden und so weiter.

Ebenfalls wegen Corona nicht stattfinden kann am Sonnabend die traditionelle Demonstration für eine Agrarwende »Wir haben es satt«. Die Organisatoren haben alternativ die Videoaktion »#StaffelLauch« ins Leben gerufen. Am Sonnabend soll der Lauch an Özdemir übergeben werden. Zudem ist die Fahrt einer Traktorenkolonne durchs Regierungsviertel samt Kundgebung vor dem Landwirtschaftsministerium geplant.