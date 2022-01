Schwächen offenbart

Alex Brandon, Pool/AP Photo via dpa Mit Handshake: Antony Blinken und Sergej Lawrow am Freitag in Genf

Auch wenn das Treffen der Außenminister Sergej Lawrow und Antony Blinken in Genf keine konkreten Ergebnisse gebracht hat: Für Moskau laufen die Dinge zur Zeit nicht schlecht. Ein erster Erfolg war es schon, dass sich die Biden-Regierung nach der Forderung von Wladimir Putin, Russlands rote Linien nicht zu überschreiten, auf bilaterale Verhandlungen eingelassen hat. Am Freitag sagte Blinken dann zu, Washington werde dem russischen Drängen Folge leisten und in der nächsten Woche eine schriftliche Antwort auf Russlands Vertragsentwürfe zur Wahrung seiner Sicherheitsinteressen vorlegen. Es wird also ernsthaft verhandelt über russische Sorgen, die der Westen zuvor stets beharrlich ignoriert hatte.

Nicht wirklich glatt geht es hingegen bislang für den Westen. Zum einen hat Russland weiterhin die Initiative. Musste Washington schon mit der Zusage, eine schriftliche Antwort auf die russischen Vorschläge vorzulegen, einer Forderung seines Gegners nachkommen, so stellt Moskau nun mit neuen Manövern nicht nur in Belarus, sondern auch im Atlantik, in arktischen Gewässern und im Mittelmeer klar: Lassen sich die USA nicht auf Zugeständnisse ein, können sie kaum auf ein ruhiges Hinterland hoffen. Der Westen hat die Stimmung so stark aufgeheizt, dass zuletzt sogar die einfache Präsenz russischer Kriegsschiffe in der Ostsee für Schlagzeilen und für Unruhe sorgte. Unter diesen Umständen bindet die Spannung in Osteuropa Kräfte, die Washington für den Machtkampf gegen China braucht. Selbiges gilt übrigens auch für den Iran, der in den Atomverhandlungen hoch pokert. Die Vereinigten Staaten – sind sie dabei, ihre Kräfte überzustrapazieren?

Hinzu kommt, dass die Positionen des Westens im Machtkampf gegen Russland Risse zeigen. Nicht nur, dass längst klar ist, dass die USA die Ukraine nicht militärisch verteidigen werden: Staaten, die sich als Rammbock für US-Aggressionen einspannen lassen, haben damit erneut eine Bestätigung erhalten, dass bei Gegenschlägen kein Verlass auf US-Schutz ist – ein wertvoller Hinweis auch für Länder, die meinen, sich als US-Rammbock gegen China betätigen zu sollen. Die verheerenden Sanktionen gegen Russland, die der Westen der Ukraine zum Ausgleich dafür verspricht, dass er sie nicht militärisch schützt – sie wiederum haben in der vergangenen Woche zu bröckeln begonnen. Ein Ausschluss vom globalen Zahlungssystem SWIFT? Er schade der eigenen Seite mehr als dem Gegner, war zu erfahren; er sei daher vom Tisch. Gibt es beinharte Sanktionen sofort, wenn der erste russische Soldat die Grenze zur Ukraine übertritt? Aber nein, man werde abgestuft reagieren, plauderte US-Präsident Joseph Biden aus.

Je schwächer die eigene Position, desto lauter das Geschrei: Dieses Phänomen kann man zur Zeit in der Berliner Politik wie auch in den außenpolitisch stets staatsloyalen deutschen Leitmedien beobachten. Allerdings gilt auch: Das nimmt dem erbitterten Machtkampf gegen Russland nicht seine Gefährlichkeit.