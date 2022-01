Stützpunkte für Washington

Pavel Neubauer/TASR/dpa Der slowakische Premier Heger (l.) und Staatspräsidentin Caputova Ende März 2021 in Bratislava

Washington kommt dem Ziel, seine Militärpräsenz an der NATO-Außengrenze im Osten Europas zu verstärken, erneut etwas näher: Die Präsidentin der Slowakei, Zuzana Caputova, hat erklärt, sie sei bereit, das sogenannte Verteidigungspolitische Kooperationsabkommen (DCA) mit den USA zu unterstützen. Premier Eduard Heger von der rechten Partei »Gewöhnliche Menschen und unabhängige Persönlichkeiten« (OLANO) begrüßte am Freitag die Ankündigung Caputovas. Mit dem Abkommen, das die Regierung am 13. Januar gegen großen Widerstand aus der Opposition und auch der Generalstaatsanwaltschaft abgenickt hatte, würde »der Schutz der EU-Grenzen im Osten gestärkt«, erklärte der Premier in einer Stellungnahme, die von der slowakischen Nachrichtenagentur TASR verbreitet wurde.

Die Slowakei habe klargemacht, dass sie ihren Verpflichtungen gegenüber der NATO nachkomme, so Heger. »Wir wissen gut, insbesondere jetzt, da das friedliche Zusammenleben der Völker Europas durch die Russische Föderation bedroht ist, dass diejenigen, die sich nicht wie Verbündete verhalten, am Ende ohne Verbündete sein werden«, schloss der Premier sein Statement.

Laut DCA dürften US-Truppen in den kommenden zehn Jahren die Militärflughäfen in Sliac und Kuchyna »kostenfrei nutzen«. Der Vertrag verlängert sich automatisch, sollte er nicht gekündigt werden. Einschränkungen bei Transport oder Lagerung von US-Kriegsgerät auf slowakischem Hoheitsgebiet würden in Gänze wegfallen. Die Slowakei erhält dafür etwa 100 Millionen US-Dollar (87 Millionen Euro) zur Aufwertung der beiden Flughäfen. Gegner des Abkommens sehen darin eine Verletzung der slowakischen Souveränität und befürchten unter anderem, dass entgegen der Verfassung Atomwaffen in dem Land stationiert werden könnten.

Präsidentin Caputova hatte am Donnerstag erklärt, sie habe keine Einwände gegen das Militärabkommen. Auch die von ihr konsultierten Verfassungsrechtler hätten keine Bedenken bezüglich des Vertragswerkes geäußert. Deswegen sehe sie davon ab, sich an das höchste Gericht des Landes zu wenden. Damit fehlt zum Inkrafttreten nur noch die Zustimmung des Parlaments.

Ganz geheuer scheint der Staatschefin die Angelegenheit allerdings nicht zu sein. Sie betonte, dass es einen Nachtrag zum Abkommen geben werde, der eine slowakische Interpretation des Vertragstextes darstelle. Sollten die USA dies ablehnen, wäre Bratislava nicht mehr an dem Abkommen interessiert, so Caputova. Ob ein solcher Nachtrag rechtlich bindend ist, blieb unklar.

Der Streit um das Abkommen hatte diese Woche noch einmal eine neue Wendung bekommen. Am vergangenen Wochenende war in der Tageszeitung New York Times ein Artikel erschienen, in dem namentlich nicht genannte US-Regierungsvertreter davon ausgingen, dass die Slowakei – neben Polen und Rumänien – als Rückzugs- und Ausbildungsort für ukrainische Aufständische dienen könnte, sollte es zu einem Krieg mit Russland kommen.

Die sozialdemokratische Opposition zeigte sich alarmiert: Robert Fico, Vorsitzender der Partei Smer-SD und früherer Premier, erklärte am Dienstag auf Facebook, der Artikel der US-Zeitung belege eindeutig die Gefahr, dass die Slowakei in einen Krieg hineingezogen werden könnte. Sowohl das Außenministerium als auch das Verteidigungsministerium sahen sich genötigt, den Bericht des inoffiziellen Sprachrohrs der gegenwärtigen US-Regierung zu dementieren. Es habe dazu keinerlei Verhandlungen gegeben.

Die Gegner des Abkommens setzen nun ihre Hoffnung in eine Volksabstimmung. Ein von den Sozialdemokraten dazu beantragter außerordentlicher Programmpunkt in der Geschäftsordnung des Parlaments war von der Regierungsmehrheit jedoch am Dienstag verhindert worden.