Die Zerstörung der Linken

Klaus Rose/imago Verfolgte des Naziregimes demonstrieren 1975 in Bonn gegen Berufsverbote

Als der sozialdemokratische Kanzler Willy Brandt und die Innenminister der Länder vor 50 Jahren, am 28. Januar 1972, den sogenannten Radikalenerlass unterschrieben, war das nicht der Beginn, sondern die logische Fortsetzung einer Hetzjagd gegen die politische Linke in der westdeutschen Bundesrepublik. Die reaktionäre Rechte, oft im Verein mit der SPD, hatte sie bereits am 17. August 1956 mit dem Verbot der Kommunistischen Partei (KPD) eröffnet. Während in den ersten 20 Nachkriegsjahren alte Schergen, Handlanger und Schreibtischtäter des Naziregimes problemlos wieder in Regierung und höchste Verwaltungsämter aufstiegen, kam es nach dem KPD-Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu rund 200.000 Ermittlungen gegen Mitglieder und Funktionäre der Partei. Der Rechtsanwalt Heinrich Hannover, der später Opfer des Radikalenerlasses verteidigte, beschrieb 2004 in der Zeitschrift Ossietzky die von einer Initiativgruppe in Essen ermittelten 2.364 Verurteilungen als »einen Bruchteil« der in Wahrheit vielen tausend Justizopfer der 50er und 60er Jahre.

»Die Frontstellung der ersten Nachkriegsjahre gegen Faschismus, autoritären Staat und Militarismus«, analysierte der niedersächsische Politikwissenschaftler Jürgen Seifert 1977 in seinem Zustandsbericht »Grundgesetz und Restauration«, »wurde ersetzt durch eine Feinderklärung ›gegen links‹. Nach einer Zeit, in der auch Kommunisten in den ersten Landesregierungen Minister stellten, die als Demokraten angesehen wurden, konnte die Frontstellung nur dadurch umgedreht werden, dass die ›Linksextremisten‹ und die ›Rechtsextremisten‹ auf eine Ebene gestellt wurden. Das erfolgte in Form einer ›doppelten Feinderklärung‹.«

In der Praxis hieß das, dass die Bundesregierung unter dem Katholiken Konrad Adenauer bereits im September 1950 beschlossen hatte, die Unterstützung kommunistischer Organisationen mit der Arbeit in der neofaschistischen Sozialistischen Reichspartei (SRP) »gleichwertig« zu beurteilen, wie Seifert anmerkt: »Damit wurde die Alternative Abschaffung oder Aufrechterhaltung der kapitalistischen Produktionsweise ersetzt durch eine einprägsame, typisch deutsche Mystifizierung – der Staat müsse sich nach ›links‹ und ›rechts‹ in gleicher Weise verteidigen (…) Bei jeder doppelten Feinderklärung gibt es Finten und in der Regel einen Hauptfeind. Es kommt deshalb darauf an, zu erkennen: Welche Feinderklärung dient nur der politischen Abgrenzung oder Absicherung – wer aber ist der Hauptfeind, der ›wirkliche Feind‹.«

In der Ära Adenauer waren, unverkennbar, die Kommunisten der von Seifert sogenannte »Hauptfeind«. In der Ära Brandt verzichteten auch die Sozialdemokraten nicht auf die »politische« Abgrenzung nach »links«, deutlich geworden war dies in einem Beschluss der SPD-Führung vom November 1970, der eine Aktionseinheit zwischen Kommunisten und SPD ausschloss. Überschritten wurde die Grenze zwischen einer zwar eindeutigen, aber bis dahin lediglich politischen Abgrenzung zu einer Feinderklärung mit juristischen Folgen und Sanktionen im Januar 1972. Indem der sozialdemokratische Kanzler den Radikalenerlass unterschrieb, setzte er »Kommunisten und opponierende Sozialisten« (Seifert) jeder Form von Repressionsmaßnahmen aus.

Was Brandt bewegt haben könnte, die Feinderklärung zu billigen und mitzutragen, kann nur vermutet werden. In der reaktionären, vom rheinischen Katholizismus Adenauers getragenen politischen Szene war der Westberliner Bürgermeister und SPD-Kanzlerkandidat Brandt über die Jahre als »Vaterlandsverräter« gebrandmarkt worden. Vor allem CDU-Politiker und alte Nazikader, die in der FDP Unterschlupf gefunden hatten, verweigerten dem ehemaligen Widerständler jeden Respekt. Für sie war er nicht Willy Brandt, der die Faschisten als Journalist aus dem Exil in Norwegen bekämpft hatte, sondern ein Feigling namens Herbert Frahm, der diesen, seinen Geburtsnamen abgelegt und die »Volksgemeinschaft« schmählich verlassen hatte. Als Außenminister umgeben von alten Nazis in der großen Koalition, mit dem früheren NSDAP-Propagandisten und CDU-Kanzler Kurt Georg Kiesinger, schien Brandt an einem Minderwertigkeitskomplex zu leiden, der wenig später Karl Schiller, den ehemaligen SA-Mann und Wirtschaftsplaner der Nazis, zum Finanzminister in der von ihm ab 1969 als Kanzler geführten SPD/FDP-Regierung machte.

Nicht nur als Westberliner Bürgermeister von 1957 bis 1966 und danach als Kanzler und SPD-Parteivorsitzender verlangte Brandt von seinen Leuten und vom bundesrepublikanischen Volk in nahezu jeder seiner Reden Achtung und Respekt für die »amerikanischen Freunde«. Die sahen in Brandt allerdings spätestens seit dessen Ankündigung einer »neuen Ostpolitik« und des erhofften »Wandels durch Annäherung« einen mehr oder weniger gut getarnten Kommunistenfreund.

Der Radikalenerlass mag Brandt das Gefühl gegeben haben, sich also mit seiner Unterschrift sichtbar auf der »richtigen« politischen Seite, bei den geliebten »amerikanischen Freunden«, zu positionieren. Der Kanzler, der seinen Wahlkampf mit dem Versprechen »Mehr Demokratie wagen« geführt hatte, ließ auf die Generation der 30er- und 40er-Jahrgänge Geheimdienste und Justiz los.

Die Folgen bekamen in der Bundesrepublik Verdächtige aller Klassen und Gesellschaftsschichten schnell zu spüren. In der »Regelanfrage« entschieden höhere Verwaltungsbeamte, Universitäts- und Schulleitungen, Bundeswehr-Führung und zuletzt die Justiz darüber, ob ein Bewerber oder eine Bewerberin für den öffentlichen Dienst sich als demokratietauglich erweisen würde, ob das verlangte Bekenntnis zur »freiheitlich-demokratischen Grundordnung« glaubwürdig und die Kandidaten folglich eingestellt oder abgelehnt werden mussten. Oder, falls sie schon einen Posten hatten, zu kündigen waren. Im Laufe von knapp 20 Jahren wurden rund 3,5 Millionen Menschen überprüft, 1.250 als »linksextrem« eingestufte Lehrkräfte nicht eingestellt und schätzungsweise 260 Personen entlassen.