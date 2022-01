Taxonomie: BRD gegen Aufnahme von Atomkraft

Berlin. Die Bundesregierung will nach eigenen Angaben ihr »Nein« zur Einstufung von Atomkraft als nachhaltige Investition gegenüber der EU-Kommission bekräftigen. »Die Bundesregierung wird in ihrer Stellungnahme die feste Überzeugung vertreten, dass Kernenergie nicht als nachhaltig einzustufen ist«, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Freitag in Berlin. Gemeint ist die Stellungnahme zum Vorschlag der EU-Kommission, dass Gas- und Atomkraftwerke unter bestimmten Voraussetzungen als »grüne« Investitionen eingestuft werden sollen. (dpa/jW)