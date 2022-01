Mantras und kein Durchbruch

Alex Brandon/Pool AP/dpa Treffen von Antony Blinken und Sergej Lawrow am Freitag in Genf

Wie erwartet ohne Durchbruch, aber auch ohne einen Rückschlag ist am Freitag in Genf das Treffen der Außenminister Russlands und der Vereinigten Staaten zu Ende gegangen. Wie Sergej Lawrow nach der Zusammenkunft mitteilte, hat Antony Blinken ihm zugesagt, in der kommenden Woche die schriftliche Antwort auf den russischen Entwurf für Verträge über die Sicherheit in Europa zu übermitteln, auf die Moskau bereits seit Wochen dringt. Damit könne der diplomatische Prozess fortgesetzt werden. Blinken bekräftigte dies: Man sei entschlossen, »den Pfad der Diplomatie weiterzugehen« sowie »unsere Differenzen friedlich zu lösen«.

Blinken wiederholte zudem das Mantra, der Westen werde »einheitlich, schnell und hart reagieren«, sollten russische Truppen in die Ukraine einmarschieren. Lawrow entgegnete auf den Vorwurf gleichfalls zum wiederholten Male, Moskau plane keine Invasion und überfalle keine fremden Länder – eine indirekte Anspielung auf die US-Kriege in aller Welt. Zudem drang er darauf, der Westen solle seine »russlandfeindliche Hysterie« stoppen. Bezüglich der westlichen Forderung, sämtliche Staaten – also auch die Ukraine – müssten ihre Bündnisse selbst wählen dürfen, entgegnete Lawrow, in OSZE-Dokumenten, die das bestätigen, finde sich auch die Aussage, kein Land dürfe seine Sicherheit auf Kosten der Sicherheit eines anderen Landes gewährleisten. Das schreibt etwa die Europäische Sicherheitscharta aus dem Jahr 1999 vor.

Noch kurz vor dem Treffen hatten beide Seiten ihre Positionen zu konsolidieren und den Druck zu erhöhen versucht. Blinken hatte sich am Donnerstag bemüht, mit einem Besuch in Berlin und mit einem Gespräch mit seinen Amtskolleginnen aus Deutschland, Großbritannien und Frankreich westliche Einigkeit zu demonstrieren.

Moskau wiederum hat mit der Ankündigung, im Februar parallel zu den Kriegsübungen in Belarus auch große Marinemanöver im Atlantik, in der Arktis, im Mittelmeer und im Pazifik abzuhalten, klargestellt, dass es nicht gewillt ist, bei einem Ausbleiben US-amerikanischer Zugeständnisse stillzuhalten. Kurz vor dem Treffen zwischen Lawrow und Blinken hieß es zudem in Moskau, man fordere nicht nur den Verzicht auf die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, sondern auch den Abzug von NATO-Truppen aus Rumänien und Bulgarien.