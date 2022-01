A-Bomben? Nein, danke!

Juergen Blume/epd/imago images Aktion Berliner Friedensinitiativen für den Beitritt Deutschlands zum UN-Atomwaffenverbotsvertrag (22.1.2021)

In mehreren deutschen Städten wollen Friedensinitiativen am Sonnabend die Bundesregierung drängen, den Atomwaffenverbotsvertrag zu unterzeichnen. Er trat am 22. Januar 2021 in Kraft. Eine aus diesem Anlass von Greenpeace gestartete Petition verlangt: »Keine neuen Atombomber für Deutschland!«

Die Bundesregierung begeht den Jahrestag mit einer Vereinbarung über Rüstungsexporte in Milliardenhöhe. Dabei wird der Einsatz von Atomwaffen in Kauf genommen. Der NDR berichtete am Donnerstag, am selben Tag sei in Israel der Kaufvertrag für drei atomwaffenfähige U-Boote, die in Kiel bei Thyssen-Krupp Marine Systems hergestellt werden sollen, unterzeichnet worden. Die Schiffe der neuen »Dakar«-Klasse seien mit einer Länge von mehr als 80 Metern die größten jemals hierzulande gebauten U-Boote. Die Produktionskosten sollen bei rund drei Milliarden Euro liegen, die Bundesregierung beteilige sich an der Summe mit rund einem Drittel. Nach dpa-Informationen werden die »Dakar«-Schiffe von einer Brennstoffzelle angetrieben, das erste soll 2029 ausgeliefert werden. Israel verfügt bereits über sechs U-Boote aus Kiel.

Laut Koalitionsvertrag setzt sich die neue Bundesregierung angeblich für eine atomwaffenfreie Welt ein. Sie kündigte die beobachtende Teilnahme an der Staatenkonferenz zum UN-Atomwaffenverbotsvertrag (22. bis 24. März) in Wien an. Gleichzeitig soll ein neues Kampfflugzeug für die Bundeswehr beschafft werden, das Atombomben abwerfen kann. Ende Dezember hatten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) das auf den Weg gebracht.

Etwa 20 US-Atombomben sind im Rahmen der »nuklearen Teilhabe« in Büchel (Rheinland-Pfalz) stationiert. Die deutschen Sektionen der mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichneten Organisationen »Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges« (IPPNW) und der »Internationalen Kampagne für die Beseitigung von Atomwaffen« (ICAN) kommentierten die Koalitionspolitik am Freitag so: »Zusammen mit der geplanten Stationierung modernisierter US-Atombomben beschreibt dieses Vorhaben eine massive nukleare Aufrüstung Deutschlands.« Der IPPNW-Kovorsitzende Lars Pohlmeier erklärte: »Der sogenannte nukleare Schutzschirm der USA bietet keinen Schutz. Im Gegenteil: Damit befeuern wir einen ohnehin schon sehr gefährlichen Konflikt.«

Nach Angaben von IPPNW und ICAN sind 59 Staaten dem 2017 von der UN-Vollversammlung verabschiedeten Atomwaffenverbotsvertrag bislang beigetreten, 86 haben unterzeichnet. In der Bundesrepublik wollen laut Umfragen vier von fünf Menschen den Beitritt zum Vertrag, 82 Prozent wollen den Abzug der US-Atombomben, 71 Prozent keine neuen Atombomber.

Währenddessen bleibt die Gefahr eines Atomkrieges extrem hoch. Die sogenannte Weltuntergangsuhr steht wie bereits in den Vorjahren 100 Sekunden vor Mitternacht. Zur Begründung verwiesen die Herausgeber der Zeitschrift Bulletin of the Atomic Scientists, deren Vorstandsmitglieder über den Stand der Uhr entscheiden, am Donnerstag auf »anhaltende und gefährliche Bedrohungen« durch Atomwaffen, den Klimawandel, gefährliche Technologien und die Coronapandemie. Die Uhr war 2020 auf 100 Sekunden vor Mitternacht vorgerückt und damit näher als jemals zuvor an 0.00 Uhr. Nun wurde zum 75. Jahrestag der symbolischen Uhr, an deren Einführung Albert Einstein beteiligt war, daran festgehalten. 1947 stellten die Forscher die Uhr auf sieben Minuten, nach dem Ende des Kalten Krieges auf 17 Minuten vor Mitternacht.