Afghanistan: Frauen zunehmend unterdrückt

Kabul. Die in Afghanistan regierenden islamistischen Taliban versuchen laut UNO Frauen zunehmend aus dem öffentlichen Leben zu drängen. Taliban-Führer institutionalisierten eine »groß angelegte und systematische« Diskriminierung von Frauen und Mädchen, hieß es am Montag in einer Mitteilung des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte. Zudem seien Institutionen wie das Frauenministerium, die Unabhängige Menschenrechtskommission, Frauenhäuser oder spezielle Einrichtungen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen geschlossen oder besetzt worden. Auch der Großteil der Mädchenschulen ab der 7. Klasse ist aktuell geschlossen. Studentinnen können nur private Universitäten besuchen. Zuletzt gab es in Afghanistan vermehrt Proteste von Mädchen und Frauen gegen ihre Unterdrückung. (dpa/jW)