imago/UIG Den engen gesellschaftlichen Normen entsprechen, um sich als Heiratskandidatin für einen möglichst erfolgreichen Ehemann zu »qualifizieren«

Der Roman »Memoirs of an Ex-Prom Queen« aus dem Jahr 1972 war das literarische Debüt der 1932 geborenen Feministin Alix Kates Shulman, die seit 1967 Mitglied im Women’s Liberation Movement ist und sich bis heute als Frauenrechtlerin und Aktivistin im Kampf gegen Rassismus engagiert. Nun liegt mit »Erfahrungen eines schönen Mädchens« erstmals eine deutsche Übersetzung vor. Bei seinem Erscheinen sorgte der Titel in den USA für Aufsehen. Shulman stellt nicht nur die »naturgegebene« Frauenrolle als treusorgende Hausfrau und Mutter in Frage. Darüber hinaus spricht sie offen an, was Frauen bis dahin stillschweigend erduldeten: übergriffige Anmachen, Geschlechtskrankheiten, Schwangerschaftsabbrüche, Vergewaltigung in der Ehe etc.

Protagonistin des Romans ist die junge US-Amerikanerin Sasha Davis, die in den 1950er Jahren aufwächst. Sie steht für einen Feminismus im »Larvenstadium«. Einerseits versucht sie, den engen gesellschaftlichen Normen zu entsprechen, um sich als Heiratskandidatin für einen möglichst erfolgreichen Ehemann zu »qualifizieren«. Andererseits erkennt sie, dass sie durchaus über einen klugen Kopf verfügt, den sie lieber für eine eigene Karriere einsetzen würde. Sasha ist in diesem Dilemma gefangen. Auch wenn sie gedanklich schon den Willen zur Befreiung formuliert, glaubt sie, als »schnell verderbliche Ware« keine andere Wahl zu haben, als nach »Mr. Right« zu suchen.

Trotzdem ist Sasha von Kindheit an eine Fragende und Suchende. Ihr entgeht nicht, wie groß die Ungleichheit bei der Behandlung von Jungen und Mädchen ist. Doch sie erfährt ebenfalls, dass man dies weder thematisieren noch dagegen aufbegehren darf. Ihre wirklichen Neigungen zu Literatur und Philosophie hält Sasha vor allen anderen geheim, schließlich weiß sie, dass sich Schönheit statt Klugheit für Mädchen und Frauen auszahlt. Dementsprechend versucht sie, sich einzufügen, statt ihren Ambitionen zu folgen, auch wenn sie immer wieder aufbegehrt und sich über die in sie gesetzten Erwartungen hinwegsetzt. Allen Ausbruchsversuchen zum Trotz landet sie aber letztlich immer wieder in den Armen eines Mannes, weil sie glaubt, als Frau alleine nicht existieren zu können – bis sie in ihrer zweiten Ehe mit gerade mal 28 Jahren als zweifache Mutter feststellt, dass die vermeintliche Sicherheit durch die Bindung an einen Mann ein Trugschluss war.

Als Lesende des in Rückblenden aus Sashas Sicht erzählten Romans erfahren wir nicht, was diese Erkenntnis für Konsequenzen hat und ob ihr die Befreiung aus den Zwängen ihres Lebens gelingt. Gerade diese Zwiespältigkeit macht aber den Roman zu einem einzigartigen Zeugnis seiner Zeit. Die Coming-of-Age-Story präsentiert eine widersprüchliche Frau, deren innere Zerrissenheit beim Lesen mit Händen greifbar und emotional miterlebbar ist. So möchte man die Protagonistin wachrütteln, wenn sie über ihre vergehende Schönheit nachsinnt und Ratgeber zur Kindererziehung liest, anstatt mit der Faust auf den Tisch zu hauen und aus der Tür zu stürmen. Gleichzeitig staunt man über die andere Sasha, die mit enormer Klarheit das benennt, was in der Gesellschaft um sie falsch läuft, da sie sehr wohl versteht, dass Rassismus, Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit Hand in Hand gehen, um bestehende Machtstrukturen aufrechtzuerhalten. Allerdings fehlen ihr Mittel und Wege, aus dieser Erkenntnis etwas zu machen, denn sie ist, bis auf eine einzige Freundin, auf sich allein gestellt.

Den Einstieg in den Roman erleichtert ein aktuelles Vorwort der Autorin. Ihre Kommentare aus heutiger Sicht ermöglichen es, die Protagonistin und ihre Handlungen in den Kontext der Entstehungszeit des Buches einzuordnen. Erschreckend ist allerdings, dass die meisten Themen darin auch nach fünf Jahrzehnten alles andere als überholt sind.