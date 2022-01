Nachschlag: Festival der Lügen

imago/photothek Der eine warf alsbald das Handtuch, der andere lernte, die Bombe zu lieben: Die Minister Lafontaine (l.) und Fischer 1998 im Bonner Bundestag

Schon als »Rot« und »Grün« 1998 im Bund an die Regierung kamen, gab es zunächst Hoffnung auf etwas wie eine soziale und ökologische Politik. Die Enttäuschung kam jäh, als Oskar Lafontaine das Handtuch warf – und wenig später der Krieg im Kosovo losgetreten wurde und Deutschland sich an der Bombardierung Jugoslawiens beteiligte. Das war wahrhaft eine »Wende« – und ein Festival der Lügen, mit »Hufeisenplänen«, die nicht auf dem Reißbrett von »Hitler-Wiedergänger« Slobodan Milosevic, sondern von SPD-nahen Marketingfirmen entstanden waren. Nun das Déjà-vu: Deutschlandfunk-Kommentatorin Gesine Dornblüth erwartet von der neuen Ampelregierung ein ähnliches Engagement, jetzt in Sachen Ukraine, und fordert Waffenlieferungen. Dazu führt sie den schiefen Nazivergleich des damaligen »grünen« Außenministers Joseph Fischer als Begründung an, dass ein neues Auschwitz verhindert werden müsse. Es ist schlicht unerträglich, auf welch infame Weise gegenwärtig in den Medien Krieg herbeigeredet wird. (jt)