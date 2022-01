Wassereimer halten es in der Luft

Bruno Kuhlmann Verdunstet das Wasser, zerschellt das Boot: Sophia Pompérys Installation »Dry Run« (2015)

In Rimini, vor sechs Jahren, bemerkte der Künstler und Kurator Bruno Kuhlmann die Wachtürme am Strand, auf denen Lebensretter nach Ertrinkenden Ausschau halten. Gleichzeitig sorgte Frontex im Mittelmeer für die Abwehr von Geflüchteten, zahlreiche überfüllte Boote kenterten, Menschen ertranken. Diesen so absurden wie furchtbaren Widerspruch zwischen Lebensrettung und Sterbenlassen verhandelnd, entstand die Ausstellung »All Along The Watchtower« im Kunstverein Rosenheim. Für die Galerie Nord hat Kuhlmann mit Tom Früchtl unter Beteiligung 14 weiterer Künstlerinnen und Künstlern das Projekt unter dem Titel »Scheitere an einem anderen Tag« fortgeschrieben.

Scheitern ist zu einem Paradigma geworden: Die Suche nach der geeigneten künstlerischen Ausdrucksform ist ein Experiment im Prozess – sein Nichtgelingen gehört nicht nur unbedingt dazu, man darf es als produktiv begreifen.

Die politischen Arbeiten der Ausstellung thematisieren gesellschaftliche Missstände, die nach wie vor einer Lösung harren. Das betrifft den Kampf gegen Diktatoren, dem sich Monika Huber am Beispiel der Türkei mit drei experimentellen Videos widmet. Sie fokussiert den Militäreinsatz gegen die Kurden in Syrien, den Aufstand der türkischen Bevölkerung im Gezi-Park, das inszenierte Bekenntnis zu Erdogan nach dem gescheiterten Putsch. Unter Rückgriff auf Skizzen zu Picassos Guernica verbindet sie den Kampf der türkischen Anti-AKP-Opposition mit der antifaschistischen Tradition gegen Krieg und Unterdrückung.

Anton Petz zeigt einen 24teiligen Zyklus von Gouachen mit dem Titel »Wir/die anderen« (2017/18), der medial überlieferte Bilder erzwungener Mobilität (Flucht) der freiwilligen Mobilität (Luxustourismus) gegenüberstellt. Petz knüpft damit am deutlichsten an die Ursprungsidee der Ausstellung an, wie sie am Strand von Rimini entstand. Nico Hauck widmet sich in einem großartigen Video, »Welche Wirklichkeit/Which World«, der allgemeinen Verunsicherung des Individuums durch die Macht des Digitalen. Ein Bilderstrom, der das Liquide einer Wasseroberfläche und ein in sämtliche Nervenzellen vordringendes Gefühl der Angst mit Bildern von Krieg und Militär mischt, wird von einer Stimme aus dem Off begleitet. Die Malerin Kerstin Drechsel wiederum besticht mit der Serie »I ♥ FEMINISM, 2012–2020« mit Aquarellen und Gouachen, in denen schlaglichtartig Szenen emanzipativer Kraft aufscheinen.

Andere Arbeiten der Ausstellung widmen sich eher selbstreferentiell dem künstlerischen Prozess von versuchen, scheitern und besser machen. Barbara Hindahls Serie aus 33 Millimeterpapierzeichnungen (2011–2020) ist dann auch sichtbar von Makeln durchsetzt. Oder, mit Samuel Beckett gesprochen: »Immer probiert, immer gescheitert, macht doch nichts. Versuche es wieder. Scheitere noch mal und scheitere besser.«

Tom Früchtl präsentiert mit der Installation »Lost and Found« (2017/21) eine chaotische Anordnung von Teilen zerlegter Möbelstücke – und damit exakt den eingefrorenen Zustand einer Pause in einem Prozess, an dessen Ende entweder Konstruktion oder völlige Destruktion stehen kann.

Überaus poetisch schließlich: das im Raum schwebende Kanu, »Dry Run« (2015), von Sophia Pompéry. Allein das Gewicht der beiden mit Wasser gefüllten Eimer hält es in der Luft. Die Verdunstung des Wassers wird das Kanu allmählich zu Boden sinken lassen, wahrscheinlich zerschellt es. Ein gewissermaßen anarchischer Humor – zu Recht wurde das Boot neben Timm Ulrichs’ »erstem sitzenden Stuhl (nach langem Stehen sich zur Ruhe setzend)« von 1970 plaziert. Man kann es so sehen: Das Scheitern liegt hier in der »Verantwortung« der physikalischen Anordnung selbst. Beziehungsweise in der Verweigerung eines sich zum Subjekt erklärenden Objektes.