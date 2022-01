Biden-Pläne auf Eis

Dominick Sokotoff/ZUMA Wire/imago images US-Präsident Biden verspricht, Investitionenen zum Wiederaufbau des Landes bereitzustellen (Detroit, 17.11.2021)

Bei dem Versprechen von US-Präsident Joseph Biden, Investitionen zum Wiederaufbau des Landes bereitzustellen, handelt es sich bis auf weiteres nur um leere Worte. Wie das Washingtoner Newsportal The Hill am Mittwoch (Ortszeit) berichtete, schicken die Demokraten sich an, das Infrastrukturgesetzespaket der Biden-Regierung mit dem Namen »Build Back Better« weiter zusammenzustreichen, und üben sich dabei in einem verzweifelt anmutenden Zweckoptimismus. So habe die Sprecherin des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, hinter verschlossenen Türen erklärt, das Paket sei von höchster Priorität – egal, welche Form es schließlich annehme.

Die Gesetzesinitiative, die sich wegen ihrer auf den ersten Blick sozialen Ausrichtung in der US-Bevölkerung großer Beliebtheit erfreut, hängt weiterhin in der Luft. Gescheitert ist auch das Impfmandat für Unternehmen mit mehr als 100 Angestellten, in diesem Fall am Obersten Gerichtshof. Am Mittwoch wurde nun der Versuch der Demokraten vereitelt, die Senatswahlregeln des Filibusters abzuschaffen, die es Senatoren ermöglicht, zu reden, so lange sie wollen, um Gesetzgebungsverfahren in die Länge zu ziehen; damit ist die Durchsetzung der Wahlrechtsreform in weitere Ferne gerückt. Die Bilanz der Partei ist derzeit also denkbar schlecht. Dazu kommen die bisher höchsten Infektionszahlen in der Coronapandemie und eine steigende Inflation. Die demokratischen Abgeordneten in den sogenannten Swing States sind zu Recht nervös, da im November die Zwischenwahlen (Midterm Elections) anstehen, in denen über die Sitze in Senat und Repräsentantenhaus entschieden wird.

Nachdem das gigantische Aufbaupaket der Biden Administration von den Demokraten, die eine kleine Mehrheit im Repräsentantenhaus haben, am 19. November beschlossen worden war, wurde es durch Widerstand in den eigenen Reihen auf dem Weg in den Senat gestoppt. Nach monatelangen Verhandlungen innerhalb der Demokratischen Partei wandte sich der konservative Senator aus West Virginia, Joseph Manchin, im vergangenen Monat unerwartet an ein Kamerateam und erklärte, er »müsse« das – zu diesem Zeitpunkt auf 2,2 Billionen US-Dollar (etwa 1,9 Billionen Euro) bezifferte Ausgabenpaket – ablehnen. Die Pressesprecherin des Präsidenten, Jennifer Psaki, und einige demokratische Abgeordnete sprachen daraufhin von Wortbruch.

Wie bereits in der Vergangenheit begründete der Senator seine Entscheidung wieder mit allzu hohen Staatsausgaben und Defiziten, die die Inflation anheizen würden. Mit den gleichen Argumenten hatte Manchin bereits dafür gesorgt, dass die »Stimulus Checks« der Biden-Regierung im Coronahilfspaket vom vergangenem März kärglicher ausfielen als vorgesehen. Manchin erhielt zwischen 2020 und 2021 mehr Wahlkampfspenden von der Kohle-, Öl- und Gasindustrie als jeder andere Senator im US-Kongress – allein die Kohleindustrie schenkte ihm 1,6 Millionen US-Dollar, wie unter anderem The Guardian im Oktober berichtete. Das »Build Back Better«-Gesetz sollte Umweltstandards für die Industrie sowie tiefgreifende sozialstaatliche Maßnahmen umfassen, von denen Manchin in den jüngsten Verhandlungen einigen zugestimmt hatte.

Andere »moderate« Demokraten, die offensichtlich hinter Manchin und seiner Blockadehaltung stehen, plädieren nun dafür, das Paket weiter zusammenzustreichen. Beispielsweise sollen geplante Steuererleichterungen für junge Mütter und Familien (Child Tax Credit) herausgekürzt werden.

So konnten sich die Republikaner zurücklehnen. Sie blockierten den Senat mit einem 50-50-Patt und schauten in aller Seelenruhe dabei zu, wie die Pläne der Demokraten in deren Reihen zerlegt wurden. Nur geschlossen und mit der Stimme der Vizepräsidentin Kamala Harris hätten die Demokraten das Gesetz durchboxen können.

»Build Back Better« ging ein Paket in Höhe von 1,2 Billionen US-Dollar voraus, das auch mit den Stimmen einiger Republikaner beschlossen wurde. Dieses betraf vor allem die materielle Infrastruktur der USA, Maßnahmen zur Förderung der Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen eingeschlossen. Das zweite, sozialpolitische Paket, das ursprünglich zusammen mit dem ersten hatte beschlossen werden sollen, schrumpfte in den bisherigen Verhandlungen von 3,5 Billionen auf 2,2 Billionen US-Dollar zusammen. Jetzt liegt es erst einmal auf Eis.