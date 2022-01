Sedat Elbasan/ZUMA Wire/imago images Verlangen Gerechtigkeit: Demonstrierende am Mittwoch in Istanbul

Auch 15 Jahre nach seiner Ermordung ist Hrant Dink unvergessen: Am Mittwoch versammelten sich Tausende Menschen in Istanbul und gedachten des ehemaligen Herausgebers der armenischen Wochenzeitung Agos, der am 19. Januar 2007 von einem türkischen Faschisten vor dem Verlagsgebäude erschossen worden war. Die Anwesenden hielten Schilder hoch, auf denen in Armenisch, Kurdisch und Türkisch zu lesen war: »Dem Faschismus zum Trotz, du bist mein Bruder Hrant«, »Gerechtigkeit für Hrant« und »Wir alle sind Armenier«. Auch skandierten sie, der Prozess und die Aufklärung in dem Mordfall seien erst zu Ende, wenn sie ihn für beendet erklären würden.

Zahlreiche Freunde und Kollegen Dinks hielten Reden, die eindringlichste kam von seiner Frau Rakel Dink. Sie wandte sich mit scharfen Worten an die AKP-Regierung: »Was hat diese Welt nicht für Tyrannen und Grausamkeiten erlebt. Es kamen Tage, an denen sie alle verschwunden sind und die Zeiten sich geändert haben. Sultane, Herrscher und Könige sind gestürzt, und sie werden wieder stürzen.« Dink kritisierte auch die Festnahme von Anwälten, Journalisten und sogar Leuten, die nur sagten, dass sie Kurden seien, und verurteilte die herrschende Politik. Hrant Dinks enger Freund Bülent Aydin ergänzte, Dink sei umgebracht worden, weil er sich gegen den Hass auf Minderheiten positioniert und immer wieder die Vielfältigkeit des Landes betont hatte.

Zeit seines Lebens engagierte sich Dink konsequent für diese Anliegen. Nach dem Militärputsch am 12. September 1980 war die armenische Community in der Türkei wegen der armenischen Guerillaorganisation Asala enormen Repressionen ausgesetzt und verließ zu großen Teilen das Land. Dink aber eröffnete in dieser schweren Zeit eine armenische Buchhandlung mitten in Istanbul und weigerte sich, das Gebiet zu verlassen, auf dem Armenier »4.000 Jahre lang« gelebt hatten, wie er sagte. 1996 gründete er Agos mit, in seinen Kolumnen thematisierte er häufig politisch heikle Themen wie den Genozid an den Armeniern im Osmanischen Reich, den die Türkei bis heute leugnet. Immer wieder musste Dink wegen »Beleidigung des Türkentums« vor Gericht, auch weil er aufgedeckt hatte, dass Sabiha Gökcen – Adoptivtochter des Staatsgründers Mustafa Kemal Atatürk – ursprünglich Armenierin gewesen sei. Gökcen wird in der Türkei für ihren Kampfpiloteinsatz gegen kurdische Aleviten und Armenier in Dersim 1938 gefeiert. In seiner letzten Kolumne vor seinem Tod beklagte Dink, durch die Regierung zur Zielscheibe gemacht zu werden.

Er sollte leider Recht behalten. Der damals 16jährige Ögün Samast erschoss Dink am hellichten Tag und freute sich Augenzeugen zufolge danach, den »Ungläubigen« getötet zu haben. Reue zeigte Samast nicht, auch die Behörden nahmen ihm seine Tat offensichtlich nicht übel: Im Gegenteil tauchten nach der Tat Aufnahmen auf, auf denen Polizisten und Samast mit der türkischen Flagge posierten. Einer der Polizisten, Yakup Kurtaran, machte trotz des skandalösen Fotos Karriere und stieg bis in die Leitungsebene der Direktion in Malatya auf. Samast wurde zwar 2007 zu knapp 23 Jahren Haft verurteilt, doch eine echte Aufklärung hat es nicht gegeben. Auch nicht im März vergangenen Jahres, als ein Istanbuler Gericht 26 weitere Beteiligte in dem Fall schuldig sprach. Die Regierung behauptet bis heute, hinter dem Mord stecke die Sekte des in den USA lebenden islamistischen Predigers Fethullah Gülen, und weist jede Verantwortung von sich. Dabei wussten türkische Geheimdienste Monate vor der Tat von den Mordplänen gegen Dink.

Der aktuelle Agos-Chefredakteur, Yetvart Danzikyan, erklärte am Mittwoch gegenüber der linken Tageszeitung Evrensel, dass vor Gericht bereits Einspruch eingelegt worden sei, um den Fall aufzuklären. Auch die linke Demokratische Partei der Völker (HDP) unterstützt das Anliegen und forderte am Dienstag im Parlament einen Untersuchungsausschuss. Den lehnte die Regierung ab. »Dieser Mord wird verschleiert«, sagte anschließend der HDP-Abgeordnete Garo Paylan.