Arbeitskampf in Pandemie

Carla Carniel/REUTERS

Brasilien hat zum ersten Mal mehr als 200.000 tägliche Coronaneuinfektionen registriert. Das Gesundheitsministerium in Brasília meldete am Mittwoch abend (Ortszeit) 204.854 neue Fälle in den vergangenen 24 Stunden. In dem Zeitraum habe es 338 neue Todesfälle gegeben. Unterdessen demonstrierten in São Paulo Angestellte des Gesundheitswesens für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Personal im Kampf gegen die Pandemie (siehe Bild). Fast 622.000 Patienten sind in dem 210-Millionen-Einwohner-Land im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. (dpa/jW)