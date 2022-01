»Sie sind nicht Zielgruppe linker Politik«

Paul Zinken/dpa Teilnehmer einer »Friedenswanderung« aus Protest gegen die Coronamaßnahmen stehen in Magdeburg Polizisten gegenüber (8.1.2022)

Laut Bundeskriminalamt sind hierzulande im vergangenen Jahr so viele politisch motivierte Strafraten verübt worden wie in den vergangenen 20 Jahren nicht. Konkret geht es um gut 47.000 Delikte, knapp sechs Prozent mehr als noch 2020. Wer muss sich in diesem Land vor solch einer Entwicklung fürchten?

Eine große Gefahr besteht für alle Menschen, die zum Feindbild von Neonazis und Rassisten gehören. Das sind Geflüchtete, alle als nicht-deutsch gelesenen Menschen und politisch Engagierte, die sich für eine moderne und offene Gesellschaft einsetzen. Gleichzeitig steigt die Zahl von Journalistinnen und Journalisten, die während Demonstrationen gegen die Coronamaßnahmen angegriffen und verletzt werden.

Letztere Proteste seien maßgeblich für die Zunahme der Straftaten verantwortlich, heißt es. Diese könnten weder dem linken noch dem rechten Spektrum zugeordnet werden. Warum ist für Sie klar, dass es sich hierbei um extrem rechte Gewalt handelt?

Es ist Quatsch zu behaupten, die Polizei könne nicht feststellen, welchen politischen Hintergrund die Personen haben. Die Demonstrationen werden von bekannten Neonazis organisiert und angeführt. Die Bilder von Ausschreitungen zeigen ganz klar die Beteiligung von extremen Rechten. Es ist ebenfalls schlicht falsch zu sagen, dahinter laufe die »Mitte der Gesellschaft«. Was dort zu sehen ist, sind sogenannte Querdenker, AfD-Mitglieder, rechte Esoteriker und extreme Rechte. Sie alle verstehen sich als das Zentrum eines Widerstands gegen die Demokratie. Straftaten, die von Personen aus diesem Spektrum begangen werden, müssen meiner Ansicht nach deshalb auch als politisch motivierte Kriminalität von rechts eingeordnet werden.

Die Coronaproteste haben zuletzt ein beachtliches Ausmaß angenommen. Müsste es nicht Aufgabe Ihrer Partei sein, die berechtigte Kritik am Regierungshandeln in den Vordergrund zu stellen, anstatt mit Begriffen wie »Coronaleugner« alle Demonstranten unter Antisemitismusverdacht zu stellen?

Aufgabe einer linken Partei ist es, Solidarität zu stärken und aggressiven Egoismus zurückzuweisen. Sie sollte ihre Energie nicht da­rauf verschwenden, Verständnis für Menschen zu entwickeln, die durch Wissenschaftsfeindlichkeit und sozialdarwinistische Einstellungen versuchen, die Gesellschaft zu spalten. »Coronaleugner« meint übrigens in erster Linie, dass Menschen wissenschaftliche Erkenntnisse abstreiten, die Gefährlichkeit des Virus herunterspielen und den Nutzen der Impfung auf Grundlage von Verschwörungsmythen anzweifeln – die häufig einen antisemitischen Hintergrund haben. Diese Menschen sind nicht Zielgruppe linker Politik. Eine linke Partei muss sich vielmehr darauf konzentrieren, die durch die Coronapandemie verstärkte Ungleichheit in der Gesellschaft zu bekämpfen. Wir fordern zum Beispiel, dass Pflegekräfte ordentlich bezahlt werden und der Gesundheitssektor in die öffentliche Hand überführt wird.

Die ausbleibende Einordnung der »Querdenker« erinnert daran, dass der Verfassungsschutz in seinen Berichten die sogenannte Reichsbürgerszene nicht dem extrem rechten Spektrum zurechnet. Wie aussagekräftig sind solche Zahlen deutscher Behörden überhaupt?

Für mich sind Zahlen der Geheimdienste immer mit Vorsicht zu genießen. Über deren mangelnde Analysefähigkeit im Bereich der rechten Szene wurde eigentlich schon alles gesagt. Wer den Charakter der aktuellen Demonstrationen unter dem Begriff »Delegitimierung des Staates« entpolitisiert, hat nichts zur Analyse beizutragen. Die Frage ist, ob die neue Bundesregierung bereit ist, daran etwas zu ändern. Das sehe ich momentan noch nicht.

Die BKA-Zahlen machte die Bundesregierung öffentlich, nachdem ein AfD-Abgeordneter danach gefragt hatte. Wieso hatte nicht Die Linke danach gefragt?

Wir fragen regelmäßig die vorläufig aktuellen Zahlen ab. Der Bericht zu politisch motivierter Kriminalität wird Ende April oder Anfang Mai veröffentlicht. Die Frage ist doch vielmehr, warum es wie in dieser Woche so viel Aufmerksamkeit gibt, wenn die AfD einmal die Zahlen abfragt.