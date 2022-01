Beijing im Visier

REUTERS/Issei Kato/Pool Bilaterale Beratungen zwischen den Verteidigungs- und Außenministern Japans und Frankreichs am Donnerstag

Frankreich und Japan werden ihre militärische Zusammenarbeit verstärken. Die Verteidigungs- und Außenminister der beiden Staaten berieten am Donnerstag online im Rahmen des sogenannten Zwei-plus-zwei-Dialogs über Kooperation im Indopazifik und »Chinas wachsende Militärkraft« in der Region, wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo berichtete. Die Minister wollten zudem ihre »wachsende Besorgnis« über die Entwicklung von Waffen in der Demokratischen Volksrepublik Korea zum Ausdruck bringen.

Es wurde erwartet, dass die Minister nach ihrem Treffen eine gemeinsame Erklärung abgeben, bis jW-Redaktionsschluss gab es allerdings keine konkreten Angaben dazu. Laut namentlich nicht genannten Vertretern der japanischen Regierung könnten Verhandlungen über ein Abkommen zwischen den beiden Staaten angestoßen werden, um die Beschränkungen für den Transport von Waffen und Versorgungsgütern für gemeinsame Manöver und »Katastropheneinsätze« zu lockern, so Kyodo.

Japan hatte erst Anfang des Monats mit Australien ein gegen China gerichtetes ähnliches Abkommen geschlossen, das die Erleichterung gemeinsamer Truppenübungen vorsieht. Die beiden Staaten zählen zu der von den USA dominierten sogenannten Quad-Gruppe, zu der auch Indien gehört.

Paris hingegen versucht, nicht den Anschluss in der Region zu verlieren. Frankreich hatte dabei mit der Gründung des AUKUS-Militärbündnisses (Australia, United Kingdom, United States) im September vergangenen Jahres einen empfindlichen Rückschlag erlitten. Bis heute besitzt es sogenannte Überseegebiete in Südamerika, in der Karibik, im Indischen und im Pazifischen Ozean, mit denen es sich – und letztlich auch der EU – eine globale militärische Präsenz sichert.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag berichtete, war das bilaterale Treffen nur der Auftakt für Beratungen zu einer weiteren Einkreisung Chinas: Für den Freitag sind Gespräche zwischen US-Präsident Joseph Biden und Japans Premier Fumio Kishida sowie zwischen den Außen- und Verteidigungsministern Australiens und Großbritanniens vorgesehen.