Pechvögeln und reinsemmeln

Ein mehrtägiger Kater ist für die Spieler des FC St. Pauli nicht drin: Nach dem Sieg gegen den BVB steht am Freitag schon das Derby gegen den HSV an (Hamburg, 18.1.2022)

Fußball ist, wenn gestolpert wird. Manchen versaut es den Dienstag abend: Der 29jährige Österreicher Florian Kainz vom FC aus Köln rutscht beim Anlauf zum entscheidenden Schuss im Elferschießen aus, berührt den Ball dadurch zweimal und netzt irregulär ein. Dummes Rumgucken mit Fragezeichen über den Birnen. Dann lässt Schiedrichter Daniel Schlager das Regelwerk regeln, der Treffer gilt als verschossen, Zweitligist HSV ist unter den letzten Acht.

Auch im Viertelfinale und damit DFB-Pokalsiegerbesieger: die anderen Hamburger vom FC St. Pauli. Die »Boys in Brown« trugen Grau, der BVB, gegen den sie ran mussten, spielte greulich. Alles, was von rechts von Exschalker Guido Burgstaller (32), Mittzwanziger Marcel Hartel und irgend so einem richtig gut aufgelegten Australier mit Schnörres (28), dessen Namen ich vergessen hab, in den Strafraum rund um den wehrlosen Gregor Kobel (24) reingeschlagen wurde, wurde irgendwie ins Tor getrottelt. Zuerst mit viel Glück durch Exdortmunder Etienne Amenyido (24) in der vierten Minute, dann kurz vor der Pause durch Bald-Exdortmunder Axel Witsel (33), der schon die gesamte Saison pechvögelt. Die Abwehr der Borussia mal wieder ein gecanceltes Förderprogramm.

Nach vorne ging aber auch nichts: Da konnte Julian Brandt (25) mit seiner Dauerlockdownfrise auch noch so viele Ecken reintreten. So fad, es fielen einem sogar die schüchternen Regiekniffe der ARD auf, die Aufnahmen von außerhalb des Millerntorstadions, durch die bestickerten Außenfenster hindurch auf die Eckfahne wagte. Kommentator Gerd Gottlob froschte im Hals, man hörte es vom Mikro weg husten, und ein Flaschendeckel fiel zu Boden.

In der zweiten Hälfte sah man fasziniert dem Schmand zu, wie er an den Außenbahnen von Stollenschuhen aufgeworfen wurde. Superlativismus Erling Haaland (21), der noch im letzten Pokalfinale nach Megasprint im Fallen sich selbst anschoss und so den Ball zum 4:1-Endstand ins Tor semmelte, durfte einen Handelfmeter reinschieben. Pauli-Keeper Dennis Smarsch (21), benannt nach dem Geräusch, dass es macht, wenn man in seinem durchpflügten Strafraum den Fuß auf den Boden aufsetzt, hielt sonst, was zu halten war, und er schmatzte die gehaltenen Abschlüsse torsatter Reuses und Hazards ab, sobald sie in seinen Armen ruhten.

2.000 Leute, die ins Stadion durften, »Jaaa!!«-ten zum Abpfiff gegen die Innenseiten ihrer FFP2-Masken. Jude Bellingham (18) legte sich in den Dreck vor Gram, sein Trainer Marco Rose (45) konnte ihn nicht hochbewegen. Der andere Coach, Timo Schultz (44), ein gealterter Autonomer mit nach hinten gelackten Türsteherhaaren und schwarzem Schlauchschal aus alten Tagen, hatte dagegen seiner Brigade des Frohsinns zu vermitteln, dass ein mehrtägiger Kater nicht drin ist, wenn am Freitag in der Zweitliga mit dem Hamburger SV ein potentieller Viertelfinalgegner wartet.