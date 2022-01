Reichelt arbeitet an eigener Plattform

Wien. Der ehemalige Chefredakteur von Bild, Julian Reichelt, hat sich in einer TV-Talkshow zu seinen beruflichen Plänen geäußert. »Ich arbeite derzeit an etwas Neuem und spreche da mit sehr vielen, sehr spannenden jungen Kolleginnen und Kollegen«, sagte der 41jährige am Sonntag in der Talkrunde »Links. Rechts. Mitte – Das Duell der Meinungsmacher« im Fernsehsender Servus TV aus Österreich. Es war Reichelts erster TV-Auftritt, nachdem ihn der Medienkonzern Axel Springer in Berlin im Oktober von seinen Aufgaben entbunden hatte.

Reichelt sprach von einer »Marktlücke«: Journalismus, der nach den Fakten suche und sage, was ist und nicht das sage, was Regierende gerne gesagt hätten. »Ich hoffe, dass ich diese Marktlücke bald helfen darf zu füllen.« Konkreter wurde Reichelt nicht, er sprach lediglich von einer »neuen Plattform«. (dpa/jW)