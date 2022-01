Das diesseitige Monströse

Fox Searchlight Pictures/ZUMA Press/imago images Neugierige Spiegel: Stan (Bradley Cooper), Molly (Rooney Mara) und reichlich Art déco

Als Remake eines gleichnamigen Film noir greift »Nightmare Alley« noch direkter auf das US-Kino der Nachkriegszeit zurück, als das bereits »Shape of Water« mit seinen Anleihen bei alten B-Filmen tat. Allerdings ist auch der neue Film laut Guillermo del Toro auf unsere Gegenwart zu beziehen. Jedenfalls verweist der Filmemacher in Interviews vage auf grassierenden Populismus sowie darauf, dass Leute jeden Blödsinn glaubten. Dennoch ist nicht nachzuvollziehen, worin die Parallelen zwischen solchen Phänomenen und diesem Filmstoff konkret bestehen sollten – was heißt, dass uns die um wohlfeile Zustimmung buhlende Aufdringlichkeit des Vorgängerwerks hier erspart bleibt.

Da am Rande Nachrichten von der deutschen Invasion Polens oder vom Kriegseintritt der USA erwähnt werden, ist klar, dass die von einem Zeitsprung unterbrochene Handlung sich (um) 1939 beziehungsweise 1941 abspielt. Jedoch sind weder Anzeichen der wirtschaftlichen Depression noch des New Deal oder der beginnenden Kriegsmobilisierung zu erkennen. Entsprechend hermetisch abgeschlossen erscheint denn auch der Mikrokosmos eines sogenannten Carnival, in dem die erste Filmhälfte angesiedelt ist.

Durch Zufall gerät der Protagonist Stan in den Dunstkreis des kleinen Jahrmarktes, der von Provinzkaff zu Provinzkaff zieht, um Hinterwäldler mit vermeintlichen Sensationen anzulocken. Dabei verdingt sich der junge Mann (der vom nicht mehr gar so jungen Bradley Cooper verkörpert wird) als Assistent der vorgeblichen Hellseherin Zeena (Toni Collette), mit der ihn bald auch eine Affäre verbindet. Nebenbei erschleicht er sich die Geheimnisse der ausgeklügelten Tricks, mit denen Zeena und ihr Ehemann Pete (David Strathairn) einst, vor dessen Absturz in den Alkoholismus, als Duo auf großen Varietèbühnen Erfolge feierten. Sobald Stan sich diesen Code angeeignet hat, will er selbst das Publikum in den Metropolen erobern – und zwar mit Molly (Rooney Mara) als Assistentin, deren Show vorerst noch darin besteht, ihren halbnackten Körper Stromstößen auszusetzen.

In dieser ersten Hälfte schwelgt del Toro erwartungsgemäß in der Vulgarität des lärmenden Ambientes, dessen Bühnenreden, Werbeschriftzüge und Plakatmotive von plumper Maßlosigkeit geprägt sind. Dabei dominieren Rot- und Brauntöne, die rostig und ausgelaugt erscheinen, wenn nicht nächtliche Festbeleuchtung sie erstrahlen lässt. Erst recht versteht sich von selbst, dass der Filmemacher den Kleinkünstlern und Kleinkriminellen seine gewohnte Sympathie für Außenseiter schenkt. Die beiläufige Verklärung der Kameraderie dieser Leute steht allerdings in merkwürdigem Widerspruch zu einem widerwärtigen Kernbestandteil ihres Budenzaubers: Vom Schausteller Clem (Willem Dafoe) wird nämlich ein sogenannter Geek vorgeführt, der als »Mittelding zwischen Mensch und Bestie« angepriesen wird – wobei sich die reale Verrohung des armen Teufels aus erzwungener Gefangenschaft und Sucht ergibt.

Dieser Aspekt wird von dem Drehbuch, das del Toro mit seiner Ehefrau Kim Morgan verfasst hat, bezeichnenderweise noch drastischer geschildert als in Edmund Gouldings 1947 erschienenem Film oder in William Lindsay Greshams 1946 veröffentlichter gleichnamiger Buchvorlage. Während der neue Film die Vorgeschichte, die der Roman dem Protagonisten andichtete und die von der ersten Verfilmung schlicht ignoriert wurde, durch dramatisch zugespitzte Vignetten ersetzt, folgt er in der zweiten Hälfte weitgehend jenen Abweichungen, die schon Gouldings Film gegenüber der Vorlage vornahm.

Nun erreicht Stan mit Molly tatsächlich den angestrebten großstädtischen Bühnenerfolg, wobei er der Psychoanalytikerin Lilith (Cate Blanchett) begegnet, die er als Komplizin zu gewinnen versucht, um ihre schwerreichen Patienten mit spiritistischem Mummenschanz um Teile des Vermögens zu erleichtern. So gerät der Industriemagnat Ezra (Richard Jenkins) ins Visier, der einer Jugendliebe hinterher trauert, die er einst zur tödlich verlaufenen Abtreibung genötigt hat.

Zugleich schwelgt die neugierig umherschweifende Kamera von Dan Laustsen im überschwenglichen Art déco, für das sich am Drehort Buffalo offenbar noch ausreichend architektonische Zeugnisse finden. Daher drängt sich schließlich auch eine Parallele auf zwischen jenem Stil, der unmittelbar vor der Handlungszeit von »Nightmare Valley« in US-amerikanischen Provinzmetropolen seine letzten Blüten trieb, und diesem Film: Seine illustre Besetzung und allgemeine handwerkliche Sorgfalt passen zu Edelholzfurnier und Marmorverkleidungen; sein gemächlicher Erzählrhythmus mag aber auch an die auftrumpfende Grandiosität erinnern, die jenes zeitgenössische Streben nach fließender Eleganz mitunter etwas schwerfällig wirken ließ.

Um so mehr fällt wiederum auf, wie weit del Toros neuer Film von der braven Unmissverständlichkeit seines Oscar-prämierten Vorgängerwerks entfernt ist. Jedenfalls schließt die Schlusspointe, die sehr effektvoll eine Wendung ins (ganz diesseitig) Monströse andeutet, die Lesart nicht aus, dass das Publikum womöglich zur klammheimlichen sadistischen Schadenfreude eingeladen sei.