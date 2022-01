Atomarer Pfusch

Julian Rettig Protestkundgebung gegen Greenwashing von Atomkraft und Gas am Mittwoch in Strasbourg

Grüner Nebel, Atommüll- und Gasfässer, Menschen in Schutzanzügen und Gasmasken: Mit einer an ein dystopisches Weltuntergangsszenario erinnernden Protestaktion haben am Mittwoch in Strasbourg Antiatom- und Klimagerechtigkeitsaktivisten gegen die Aufnahme von fossilem Gas und Atomkraft in die EU-­Taxonomie demonstriert. Anlass war ein Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron im EU-Parlament, wo er Schwerpunkte seiner Ratspräsidentschaft vorstellte.

»Ursprünglich sollte die Taxonomie-Verordnung Greenwashing verhindern«, erklärte Julian Bothe von der Antiatomorganisation »Ausgestrahlt« am Mittwoch aus Strasbourg gegenüber jW. »Doch aufgrund von Lobbyarbeit und dem besonderen Einsatz von Macron, Atomkraft als grün und nachhaltig einzustufen, ist daraus nichts geworden.« Macrons Argument, die Kernkraft sei für das Erreichen der Klimaziele von entscheidender Bedeutung, hält Bothe für unglaubwürdig. Dem französischen Präsidenten gehe es nicht ums Klima, sondern darum, Geld für die marode und total überschuldete Atomindustrie seines Landes einzusammeln. »Außerdem ist Atomkraft kein Mittel, um die Klimakrise zu bekämpfen: Sie ist viel teurer und viel ineffizienter als erneuerbare Energien.« Selbst die Laufzeitverlängerung der bestehenden französischen Meiler sei für das Land teurer als ein Ausbau erneuerbarer Energieträger. Hinzu komme das Problem des Atommülls.

Dass Atomkraft nun von der EU trotzdem als nachhaltig eingestuft wird, ist allerdings nicht nur Macron zu »verdanken«. Auch die neue Bundesregierung trägt hier eine Verantwortung, meint Bothe. »Deutschland hatte ein Interesse daran, dass Gas in die Taxonomie aufgenommen wird. Letztendlich kam es dann zu diesem Deal zwischen Frankreich und Deutschland, damit sowohl Gas als auch Atomkraft in die Taxonomie kommen.«

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Bündnis 90/Die Grünen) hatte in der vergangenen Woche dennoch angekündigt, Deutschland werde mit einem »klaren Nein« gegen den EU-Vorschlag zur Atomkraft votieren. Die endgültige Frist für die Abgabe von Stellungnahmen der Mitgliedstaaten endet am morgigen Freitag. Um die EU-Pläne zu verhindern, müssten 20 Mitgliedstaaten gegen die von Brüssel vorgeschlagene Taxonomie stimmen. Das ist vor allem deswegen unrealistisch, weil über Atom und Gas als Gesamtpaket abgestimmt wird und es genügend Länder gibt, die entweder das eine oder das andere wollen.

Die Empörung von Lemke kann also als »vorgegaukelt« bezeichnet werden. Die neue Bundesregierung hatte vor Veröffentlichung der Taxonomie-Regeln zu Beginn des Jahres die Gelegenheit gehabt, Einfluss auf Brüssel zu nehmen – und hat sie nicht genutzt. Im Gegenteil: Wie jW Anfang Januar berichtete, wurde eine Positionierung gegen Atom und Gas in der Taxonomie, die in einer Entwurfsfassung des Ampelkoalitionsvertrages noch enthalten war, in der Endfassung gestrichen – mit Zustimmung von SPD und Bündnis 90/Die Grünen.

Für Frankreichs übermächtige Atomlobby sind das gute Nachrichten: In Zukunft werden die Finanzmärkte den maroden französischen Atompark unter dem Label »grüne Investitionen« sanieren dürfen. Klimapolitisch ist das fatal.