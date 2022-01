Ein Deal für Netanjahu

Maya Alleruzzo/Pool via REUTERS Opfer linksliberaler Medien? Israels früherer Premier Benjamin Netanjahu mit seinen Anwälten in Jerusalem (22.9.2021)

Als israelischer Premierminister war Benjamin Netanjahu für die Justiz unerreichbar. Doch dann verlor er nach der Wahl im Sommer 2021 sein Amt und steht nun wegen Bestechung und Bereicherung vor dem Kadi. Um ihrem Mandanten eine Gefängnisstrafe zu ersparen, sind seine Anwälte anscheinend bereit, einen Handel mit der Staatsanwaltschaft abzuschließen. Netanjahu wird vorgeworfen, sehr teure persönliche Präsente für sich und seine Frau angenommen und einem befreundeten Medienunternehmer Vorteile verschafft zu haben, wenn dessen Zeitungen im Gegenzug freundlich über die Arbeit des Premiers berichten.

Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit hat den Anwälten von Netanjahu nun offenbar einen Vorschlag unterbreitet: Der Vorwurf der Bestechlichkeit wird fallengelassen, hieß es laut Medienberichten vom Dienstag. Netanjahu würde nur wegen Veruntreuung zu sieben bis neun Monaten gemeinnütziger Arbeit verurteilt werden. Außerdem müsste der ehemalige Premierminister die moralische Verwerflichkeit seines Tuns eingestehen und, damit verbunden, die Suspendierung von allen politischen Ämtern für sieben Jahre hinnehmen, erklärte die israelische Tageszeitung Haaretz am Dienstag. Die politische Karriere des 72jährigen wäre damit wahrscheinlich beendet.

Der letzte Punkt dürfte Netanjahu schwer im Magen liegen, denn bislang streitet er vehement ab, Unrecht getan zu haben. Er träumt vielmehr von seiner politischen Wiederauferstehung. Generalstaatsanwalt Mandelblit halte aber wegen des großen öffentlichen Interesses und der Schwere der Vorwürfe eine Feststellung der moralischen Verwerflichkeit für unerlässlich, berichtete Haaretz. Bis jetzt weigere sich Netanjahu, die Bedingungen des Generalstaatsanwalts zu akzeptieren, so die Zeitung. Er sehe sich als Opfer einer frei erfundenen Schmutzkampagne seiner politischen Gegner, der linksliberalen Medien und einer voreingenommenen Justiz und Polizei.

Seine Anhänger stehen hinter ihm. Am Dienstag protestierten in ganz Israel mehrere tausend rechte Netanjahu-Fans gegen die Regierung des neuen Premiers Naftali Bennett. Sie forderten ihr Idol auf, nicht mit der Justiz zu handeln, sondern um seine Unschuld zu kämpfen, berichtete die Internetzeitung Times of Israel.

Netanjahus früherer Anwalt Mika Patman sagt voraus, dass der frühere Premier seine Meinung in den zwei Wochen Bedenkzeit, die ihm eingeräumt werden, nicht ändern werde: »Ich glaube nicht, dass es zum Deal kommt, denn Netanjahu denkt nicht wie ein Angeklagter, sondern wie ein Politiker. Er kümmert sich um seine politische Zukunft, womit er auch recht hat. Ein Angeklagter hingegen, dem Bestechlichkeit vorgeworfen wird und der die Möglichkeit hat, mit Untreue und kurzem Sozialdienst davonzukommen, würde in diesem Angebot einen Traumdeal sehen«, vermutete Patman laut tagesschau.de im israelischen Sender Kan.

Möglicherweise spielt Netanjahu auf Zeit, denn Mandelblit ist nur noch bis Ende Januar Generalstaatsanwalt. Seine Anwälte hingegen sind offenbar davon überzeugt, dass ein Vergleich das Beste ist, was ihr Mandant erreichen kann. Mandelblits noch unbekannter Nachfolger dürfte Netanjahu kaum gewogener sein. Er wird von Justizminister Gideon Saar eingesetzt, »einem erbitterten politischen Rivalen«, weiß Haaretz.

Letztlich ist aber auch längst nicht sicher, ob der Richter entsprechend urteilen würde. Das Gericht könnte die Abmachung als zu milde betrachten. »Die Staatsanwaltschaft plant daher auch, von Netanjahu die Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von Hunderttausenden von Schekeln zu verlangen«, schrieb Haaretz.

Der ehemalige Staatsanwalt Eran Schendar nannte laut Times of Israel am Dienstag im Radiosender 103 FM einen möglichen Vergleich »beschämend und unvernünftig«. Solch ein Deal sei nicht im öffentlichen Interesse und sende eine falsche Botschaft an die Politiker. Die Mehrheit der Israelis wolle Netanjahu hinter Gittern sehen, so lassen es Umfragen vermuten. Sollte der Handel jedoch durchgehen, werde sich der frühere Premier mittels einer PR-Kampagne hinterher als Opfer darstellen. Schendar verfolgte als Staatsanwalt die Vorwürfe gegen den früheren Präsidenten Mosche Katsav, unter anderem wegen Vergewaltigung.