Signal an Moskau

Ukrinform/dpa Militärmanöver der ukrainischen Armee mit türkischer »Bayraktar«-Kampfdrohne (Mikolajiw, 30.6.2021)

Angesichts anhaltender Spannungen an der ukrainisch-russischen Grenze ist US-Außenminister Antony Blinken am Mittwoch zu einem kurzfristig anberaumten Besuch in Kiew eingetroffen. Als erstes besuchte er die in der US-Botschaft arbeitenden Diplomaten und sagte ihnen zu, ihre Sicherheit habe »im Falle unvorhersehbarer Entwicklungen« für die USA erste Priorität.

Offizieller Hauptzweck der Visite war jedoch, die »unerschütterliche Unterstützung« der USA für die Unabhängigkeit der Ukraine sowie ihre territoriale Integrität zu bekräftigen. Vor den Diplomaten sagte Blinken, es gehe dabei um mehr als nur die Ukraine: Wenn russische »Aggressionen« zum Zuge kämen, würden grundlegende Prinzipien der internationalen Politik gefährdet werden. Mit der Warnung vor einer »Büchse der Pandora«, die dann »vor den Augen der ganzen Welt« geöffnet werde, deutete Blinken an, dass der Ukraine-Konflikt für die USA auch einen Test ihres eigenen Weltmachtanspruchs darstellt. Anschließend traf Blinken Präsident Wolodimir Selenskij und seinen Amtskollegen Dmitro Kuleba.

Kulebas Mann in Berlin, Botschafter Andrij Melnyk, wiederholte unterdessen seine Forderung nach deutschen Waffenlieferungen. Gegenüber dpa verlangte er deutsche Kriegsschiffe sowie Flugabwehrsysteme. US-Geheimdienste lancierten über verschiedene Medien Warnungen davor, dass der russische Aufmarsch in Grenznähe »praktisch abgeschlossen« sei und Moskau »jederzeit losschlagen« könne. Russland bestreitet derartige Absichten und verweist darauf, dass alle seine Truppen auf dem eigenen Staatsgebiet stünden.

Der russische Vizeaußenminister Sergej Rjabkow forderte den Westen auf, seine Waffenlieferungen an die Ukraine zu beenden, denn diese bedrohten die Sicherheit Russlands. Er warf den USA und ihren Verbündeten vor, die Ukraine als Druckmittel auf Moskau zu nutzen. Parallel dazu begrüßte der Sprecher des russischen Präsidialamts, Dmitri Peskow, ein Angebot des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan für ein russisch-ukrainisch-türkisches Gipfeltreffen zur Entspannung des Konflikts. Wenn es Erdogan gelinge, Kiew zur Erfüllung des Minsker Abkommens zu veranlassen, sei der Ort des Treffens egal, sagte Peskow. Zuletzt hatte Erdogan der Ukraine Kampfdrohnen vom Typ »Bayraktar« verkauft.