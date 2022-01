Solidarität mit Kuratoren der Documenta 15

Die Partei Die Linke in Kassel solidarisierte sich am Dienstag mit den Kuratoren der Documenta 15, die von sogenannten Antideutschen des Antisemitismus bezichtigt wurden:

(…) Wie in den letzten Tagen versucht wird, die Documenta 15 und das Kurator*innenteam, die Ruangrupa, anzugreifen ist inakzeptabel. Losgetreten hat die Kontroverse der Beitrag des Kasseler Bündnisses gegen Antisemitismus (BGA). Sie unterstellen einigen Kurator*innen und einer eingeladenen palästinensischen Gruppe Antisemitismus. Dieser Vorwurf wird begründet auf Kampagnen und NGOs, die von den Angeschuldigten unterstützt werden sollen. Auf der Website des Bündnisses, das eigentlich nur aus Einzelpersonen besteht, werden linke Gruppierungen und »Die neue Rechte« in einen Topf geworfen, was schon darauf hinweist, dass auch diese Kritik wieder lediglich auf ideologischen Überzeugungen beruht. Auch, dass sie in diesem Statement Kritik am Kolonialismus als falsch abtun. (…) Das BGA nutzt allerdings immer wieder, wie auch diesmal, rassistische Begründungen, um ihren Antisemitismusvorwurf zu untermauern. (…) Wir haben eine solidarische Haltung zu den Aktivist*innen der Ruangrupa und zu ihrer Arbeit. Dazu gehört auch, dass die Vorwürfe des Antisemitismus auf Augenhöhe und im geeigneten Rahmen hinterfragt und besprochen werden müssen.

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) begrüßte am Dienstag die geplante Abschaffung des Paragraphen 219 a und forderte ein Gesamtkonzept für reproduktive Rechte:

(…) Die Ampel setzt ihr im Koalitionsvertrag gegebenes Versprechen zur Streichung des umstrittenen Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche zügig um. Damit wird Deutschland in diesem Bereich endlich im 21. Jahrhundert ankommen. (…) Aus Sicht der AWO lenkte der Streit um das Informationsrecht ungewollt Schwangerer über Schwangerschaftsabbrüche aber den Blick auf ein altes zentrales gleichstellungspolitisches Thema – das Recht, über den eigenen Körper zu bestimmen. Die prekäre Versorgungslage mit Abbrüchen in Deutschland wurde sichtbar. (…) Die AWO setzt sich gemeinsam mit ihren bundesweit vorhandenen Schwangerschaftsberatungsstellen für die freie Entscheidung über einen Schwangerschaftsabbruch, die Abschaffung der Pflichtberatung und eine außerstrafrechtliche Regelung von Schwangerschaftsabbrüchen ein. (…)

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) wies am Dienstag den Vorstoß der CDU Sachsen-Anhalt zurück, die Einschnitte beim öffentlichen Rundfunk gefordert hatte:

(…) Die wiederholten Angriffe der CDU auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind verantwortungslos und stehen in Form und Inhalt im Konflikt mit dem Grundgesetz. Trotz der kürzlichen Zurechtweisung der Landesregierung durch das Bundesverfassungsgericht wollen Minister und Fraktionsspitze der CDU in Sachen-Anhalt die Rundfunkfreiheit weiter angreifen. Sie wollen durch den Geldhahn im großen Stil Einfluss auf das ARD-Programm nehmen und sogar die gewählte Sprache in den Rundfunkredaktionen bestimmen. (…) Erst im vergangenen Juli hatte das höchste Gericht den Vorstoß der Landesregierung, die erste Erhöhung des Rundfunkbeitrags seit mehr als einem Jahrzehnt zu verhindern, kassiert und die Beitragserhöhung auf 18,36 Euro festgesetzt. Schon dabei gab es den Versuch, Druck zugunsten einer Ansiedelung von ARD-Gemeinschaftseinrichtungen in diesem Bundesland auszuüben und Einschnitte bei der Programmgestaltung mit der Weigerung zur Beitragserhöhung zu erzwingen. (…)