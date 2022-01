Flötentöne und Stöckchen

Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS Erstes Zusammentreffen der neuen deutschen Außenministerin mit ihrem erfahrenen russischen Konterpart (Moskau, 18.1.2022)

Fast am Rande erwähnte Annalena Baerbock auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow am Dienstag in Moskau »fundamentale Meinungsverschiedenheiten«. Beide förderten dafür auffällig viel Gemeinsames ans Licht. Die Deutsche deklarierte die Bundesrepublik zur »Handelsnation«, die »ein fundamentales Interesse an einer Friedensordnung« habe. Hat da jemand eine Lektion gelernt oder nur vom Blatt abgelesen? Lawrow hielt sich an Fakten und lobte den 2021 erheblich gestiegenen Warenaustausch zwischen beiden Ländern. Beide wollen Zusammenarbeit bei Klimaschutz, Wasserstoffproduktion, und die Deutsche flötete, ohne »das größte Land der Welt« und dessen Aufforstung sowie »verlässliche Gaslieferung« sei »die Klimakrise nicht zu bewältigen«. Kein Widerspruch, als Lawrow ergänzte, man müsse zusammen Syrien wiederaufbauen, das Iran-Atomabkommen retten und ebenso gemeinschaftlich mit Afghanistan und dem Dayton-Abkommen auf dem Balkan umgehen.

Das deutsche Dauerkreischen über den Krieg, den Putin angeblich bereits gegen die Ukraine führt, ertönte in Moskau nicht – mit Ausnahme eines Baerbock-Satzes: Russische Soldaten »ohne ersichtlichen Grund in Nähe der ukrainischen Grenze« seien eine »Drohung mit Gewalt«. NATO-Großmanöver vor der russischen Haustür offenbar nicht. Anschließend plädierte die Härte-und-Dialog-Ministerin wortreich für ein Treffen im sogenannten Normandie-Format zum Minsker Abkommen. Geht also auch. Die FAZ hatte schon am Dienstag vorab altherrenmäßig-ranzig gestöhnt, es bleibe nur noch Baerbocks »Charme, um Lawrow zu beeindrucken«.

Der war zu souverän, um Gesäusel ernstzunehmen. Er nannte das Minsker Abkommen »alternativlos«. Drohungen von russischer Seite gebe es nicht, wohl aber die »Sabotage« des Abkommens durch Kiew. Baerbock und die FAZ wissen selbstverständlich, dass der Kiewer Präsident beim letzten »Normandie«-Gipfel im Dezember 2019 Konkretes unterschrieb und anschließend privat zum Beispiel gegenüber Angela Merkel ankündigte, er werde nichts davon einhalten. Der Rest ist Propaganda.

Die bemerkenswerteste Feststellung Lawrows an diesem Tag war ein Lob für die Biden-Administration. Die nehme in der Ukraine-Frage im Gegensatz zu Trump und Co. »eine realistische Position« ein, besonders was den Status des Donbass angehe. Damit war auch Berlins Außenpolitik, die sich seit Trumps Zeiten zu Russland nicht geändert hat, eingeordnet: Wer wie Moskau ein militärisches Gleichgewicht mit den USA erreicht hat, weiß, was er von sanfter politischer Sprache mittlerer Imperialisten zu halten hat. Berlin verfügt zum Glück über keinen großen militärischen Knüppel, versucht das aber über EU und NATO zu kompensieren. Heraus kamen dabei bislang nur Stöckchen. Also kündigte Großbritannien ebenfalls am Dienstag Waffenlieferungen für Kiew an, schickte Kanada Spezialeinheiten dorthin. Baerbock in Moskau ist wie Schwamm im Haus.