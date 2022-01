Zurück auf los

REUTERS/Esam Omran Al-Fetori Protest am 24. Dezember 2021 in Bengasi gegen die Verschiebung der Wahlen

Die ersten allgemeinen Wahlen in Libyen seit 2014 sind in noch weitere Ferne gerückt. Der Vorsitzende des im ostlibyschen Tobruk tagenden Parlaments forderte am Montag die Ablösung der Übergangsregierung, die im März 2021 unter starker Beteiligung der sogenannten internationalen Gemeinschaft eingesetzt worden war. Ihr Mandat sei am 24. Dezember abgelaufen, erklärte Aguila Saleh zur Begründung. Eine internationale Konferenz hatte im Februar 2021 beschlossen, dass an diesem Tag die Wahl eines neuen Parlaments und eines neuen Präsidenten stattfinden sollte. Beide Vorgänge wurden inzwischen ohne Einigung auf einen neuen Zeitplan verschoben. Nach Aussagen der Wahlkommission bedeutet das eine Verschiebung der Abstimmungen um mindestens sechs bis acht Monate, da die Wählerlisten neu bearbeitet werden müssten.

In seiner Ansprache vorm Parlament rief Saleh am Montag die Staatsanwaltschaft auf, gegen Mitglieder der Übergangsregierung Anklage wegen Korruption, unkontrollierter Ausgaben und Amtsmissbrauchs zu erheben. Die Zentralbank dürfe der Regierung kein Geld zur Fortsetzung ihrer Tätigkeit zur Verfügung stellen. Außerdem müsse ein neuer Ausschuss zur Ausarbeitung einer Verfassung gebildet werden.

Die Übergangsregierung ließ durch ihren Sprecher Mohammed Hamuda erwidern, dass sie gemäß dem alten Zeitplan bis zum Stattfinden der vereinbarten Wahlen weiterarbeiten werde. Dafür hat die Übergangsregierung offenbar die Unterstützung der »internationalen Gemeinschaft«. Die Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen, Stephanie Williams, kommentierte, dass man sich auf die Durchführung der Wahlen statt auf die Bildung einer neuen Übergangsregierung konzentrieren solle.

UN-Generalsekretär António Guterres rief die konkurrierenden Kräfte Libyens in einem noch nicht veröffentlichten Bericht, über den die Nachrichtenagentur AFP am Montag berichtete, auf, »zusammenzuarbeiten, um die grundlegenden Probleme anzugehen«, die sich durch die Verschiebung der Wahlen ergeben hätten. Alle müssten zusammenarbeiten, um »die politischen und sicherheitstechnischen Bedingungen« zu schaffen, damit die vor elf Monaten vereinbarten Wahlen »ohne weitere Verzögerung stattfinden« könnten. Guterres mahnte außerdem an, die im Oktober 2020 vereinbarte Waffenruhe, die bisher im wesentlichen eingehalten wurde, weiterhin umzusetzen. Dazu gehöre auch der Abzug aller ausländischen Söldner, Kämpfer und Truppen. Dieser hätte nach früheren Plänen und Abmachungen schon vor Ende des vergangenen Jahrs abgeschlossen werden sollen.

Das Parlament in Tobruk erweist sich wieder einmal als Relikt ohne demokratische Legitimation, an dem jede Einigung zu scheitern droht. Es wurde am 25. Juni 2014 gewählt, seine Amtszeit ist längst abgelaufen. Die Wahlbeteiligung lag damals nach offiziellen Angaben zwischen 18 und 19 Prozent, nachdem die meisten Parteien, unter denen die islamistischen überwiegen, zum Boykott aufgerufen hatten. In seiner heutigen Zusammensetzung repräsentiert das Gremium nur noch die Klientel des in Bengasi residierenden ostlibyschen Warlords Khalifa Haftar, nachdem mehrere Abgeordnete, die in Opposition zu ihm stehen, in die Hauptstadt Tripolis übergesiedelt sind.

Wie es weitergehen soll, ist völlig offen. Eindeutig scheint nur, dass alle Vereinbarungen, die im Februar 2021 nach mehrmonatigen Gesprächen zustande kamen, gegenstandslos geworden sind. Die Verhandlungen müssen praktisch beim Nullpunkt wieder beginnen.