Tübingen: Palmer tritt nicht mehr für Grüne an

Tübingen. Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer will bei der OB-Wahl seiner Stadt im Herbst nicht als Kandidat für Bündnis 90/Die Grünen antreten. Er werde sich wegen des beginnenden Parteiausschlussverfahrens gegen ihn nicht am Nominierungsprozess beteiligen, teilte der Politiker dem Stadtverband Tübingen in einem Schreiben mit, aus dem die Nachrichtenagentur dpa am Dienstag zitierte. Ein Landesparteitag hatte Anfang Mai beschlossen, aufgrund eines Rassismusvorwurfes ein Parteiordnungsverfahren gegen Palmer anzustrengen. (dpa/jW)