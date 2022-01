Antiatomkraftaktivist Jochen Stay gestorben

Hamburg. Der Antiatomkraftaktivist sowie Mitgründer, Geschäftsführer und Sprecher der Organisation »Ausgestrahlt«, Jochen Stay, ist tot. Er war am Sonnabend im Alter von 56 Jahren unerwartet verstorben, wie die Organisation am Dienstag mitteilte. Stay sei sich bewusst gewesen, »dass seine bestehende Herzerkrankung sein Leben irgendwann abrupt beenden könnte«. Sein Wirken habe die Antiatombewegung seit den 1980er Jahren mitgeprägt und zu vielen ihrer Erfolge maßgeblich beigetragen. Die von Stay mit aufgebaute Bewegungsstiftung erklärte am Dienstag, zu seiner Lebensleistung gehöre, »dass in Deutschland Atomkraftwerke abgeschaltet wurden und kein einziger Castor in Gorleben versenkt wurde«. (jW)