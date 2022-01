Der Tod und die Gewerkschaft

IG Metall

Unter den Fahnen der IG Metall demonstrierten am Dienstag in München-Allach Hunderte für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze beim Rüstungskonzern Krauss-Maffei Wegmann (KMW). »Pro zur Tradition«, stand auf einem Transparent, »58 Jahre war alles ruhig« auf einem anderen. KMW lässt am Standort Panzer der Marken »Leopard« und »Boxer« testen, seit 1964 ohne Genehmigung. Gegen deren nachträgliche Erteilung hat sich eine Initiative gebildet. Sie fordert die Errichtung von Wohnungen, Schulen und Kindergärten auf dem Gelände. Die IG Metall hat sie gegen sich. (jW)