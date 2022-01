Unmöglicher Schulbetrieb

imago images/NurPhoto Lehrerstreik gegen die Coronaverordnung in Paris (13.1.2022)

Paris ist zur Zeltstadt geworden. Die Planen, die seit Weihnachten vor jeder Apotheke im Zentrum der Metropole zu sehen sind, sollen Erwachsene, Jugendliche und Kinder vor dem Regen schützen, der nahezu täglich aus dem grauen Winterhimmel herabprasselt. Dort testen medizinisch ausgebildete Helfer die Wartenden auf das Coronavirus, auf die Delta- und Omikron-Variante, die den Schulbetrieb für Lehrkräfte, Schüler und Eltern inzwischen »zur Hölle gemacht« haben, wie ganze Kollegien der Pariser Tagespresse in den vergangenen Wochen immer wieder gestanden haben. Die Gewerkschaften schimpfen, die Maßnahmen der rechten Regierung des Präsidenten Emmanuel Macron seien »ungenügend«, Premierminister Jean Castex und sein Schulminister reagieren nahezu stündlich mit neuen, restriktiven Maßnahmen. Am Wochenende stimmte die Parlamentsmehrheit des Präsidenten definitiv für den landesweit zur Pflicht erhobenen Impfpass. Er soll den bisher geltenden Gesundheitspass ersetzen und entspricht der »2G«-Regel in Deutschland.

Nahezu 80.000 Menschen, die irgendwie etwas mit dem Bildungsauftrag des Staates zu tun haben, protestierten in der vergangenen Woche gegen die täglich wechselnden Befehle aus dem Präsidentenpalast Élysée, wie Gewerkschaften meldeten. Geholfen hat es wenig – es scheint, vermuteten linke Oppositionspolitiker am vergangenen Wochenende in der Großstadt Lyon, dass Macron und seine zuständigen Minister »nicht mehr wissen, was sie tun sollen«. Erziehungsminister Jean-Michel Blanquer verordnete Schülern und Lehrern die FFP2-Gesichtsmasken, die einfacheren und auch billigeren chirurgischen Masken reichen nicht mehr. Dazu CO2-Messgeräte in den Klassenräumen.

Nahezu 50.000 Schüler wurden vor einer Woche positiv auf das Coronavirus getestet, landesweit wurden rund 10.000 Schulklassen geschlossen, knapp 6.000 Erzieherinnen und Erzieher mussten wegen Covid aus dem Verkehr gezogen werden. Den Schulen fehlen nicht nur die positiv getesteten Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch Reinigungskräfte – inzwischen ganze Hundertschaften, geschätzt die Hälfte, wie die Zahlen des Ministeriums nahelegen.

Der Stand der Dinge ist – vor allem in den Metropolen Paris, Lyon, Marseille oder Nantes – täglich in den Straßen dieser Städte zu besichtigen. Vor den Zelten der vielen hundert Pariser Apotheker stehen ab 15.30 Uhr, wenn die Grundschulen und Gymnasien ihre Schüler in den ursprünglich freien Nachmittag entlassen, lange Schlangen. Die Testergebnisse werden im Halbstundentakt bekanntgegeben; für einen großen Teil der Schüler bedeutet das, dass sie am nächsten Tag zu Hause bleiben müssen, samt Eltern in den Quarantänemodus wechseln.

Auch den Gewerkschaften fällt nicht mehr viel ein, was die schnell wechselnden Strategien der Regierung und ihres Chefs Macron betrifft. Der Präsident kennt im heißen Wahlkampf nur noch den harschen Ton – am 10. April wird ein neuer (oder alter) Staatschef gesucht –, beschimpft die »Impfgegner« und bleibt ansonsten die meiste Zeit in sicherer Distanz zu seinen ausführenden Organen. Die Gewerkschaften versuchen, die Situation zu politisieren, was sie längst ist, und setzen auf Streiks. Der »Erfolg« ihres Widerstands gegen Macrons Coronapolitik drückt sich bisher lediglich in Zahlen aus: 75 Prozent des Grundschulpersonals streikte in der vergangenen Woche, in den Gymnasien waren es 62 Prozent der dort Arbeitenden.