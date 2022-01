Liegengelassen

Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa Anteilnahme am Tag nach dem Mord (Potsdam, 29.4.2021)

Das Oberlinhaus in Potsdam ist ein Wohnheim für behinderte Menschen. Im vergangenen Jahr geriet die Einrichtung der Diakonie in die Schlagzeilen, weil eine Pflegekraft vier Heimbewohner ermordet hatte. Im Prozess wurden schwere Vorwürfe gegen die Heimleitung erhoben, was vermutlich zur fristlosen Kündigung der Heimleiterin führte, doch die wehrt sich nun vor Gericht mit einer Klage – und könnte recht bekommen.

Am Freitag kam es zu einem Gütetermin am Arbeitsgericht Potsdam, um den Rechtsstreit zu beenden. Doch beide Seiten erzielten keine Übereinkunft. Anfang März will das Gericht dann ein Urteil sprechen, bis dahin bleibt die Heimleiterin auf der Gehaltsliste. Es zeichnet sich aber ab, dass die Kündigung unwirksam sein könnte. Ein Grund dafür ist, dass der Heimleiterin zu spät gekündigt worden war. Denn eine fristlose Kündigung muss ausgesprochen werden, spätestens zwei Wochen nachdem das Unternehmen den Anlass dafür erfahren hat. Die Vorwürfe gegen die Heimleiterin waren aber am 11. November bekanntgeworden, die fristlose Kündigung erhielt sie jedoch erst kurz vor Weihnachten.

Vermutlich hatte das Oberlinhaus gar nicht vor, die Heimleiterin zu entlassen, denn vor der Kündigung hatte man ihr angeboten, das Arbeitsverhältnis fortzusetzen, aber unter anderen Bedingungen. Das habe sie jedoch abgelehnt. Es sei auch unklar, berichtete der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), ob die Mitarbeitervertretung ordnungsgemäß beteiligt wurde.

Im Mordprozess gegen die Pflegekraft erhoben deren Kollegen schwere Vorwürfe gegen die Heimleitung. Übereinstimmend hatten sie von Personalknappheit berichtet. Eine Zeugin berichtete von Schikanen gegen Pfleger, die Missstände ansprachen. So erklärte eine ehemalige Pflegerin vor dem Landgericht Potsdam, dass Kolleginnen deshalb verboten worden sei, mit ihr befreundet zu sein.

Vor der Mordtat habe es anstatt der notwendigen drei nur zwei Pfleger pro Schicht gegeben. Einige Heimbewohner seien deshalb über lange Zeit vernachlässigt worden. Tagelang, mitunter auch wochenlang hätten sie im Bett liegenbleiben müssen, da keine Zeit gewesen sei, sie in den Rollstuhl zu setzen. Ebenso seien medizinische Probleme bei Patienten von den Verantwortlichen übergangen worden.

Wer sich beklagte oder eine Überlastungsanzeige schrieb, sei ignoriert worden, sagten die Zeugen aus. Oder es sei suggeriert worden, man sei falsch in der Pflege. Zudem seien Gespräche »unter die Gürtellinie« gegangen, und die Chefin habe viel Druck ausgeübt. Mehrfach soll die Heimleiterin den Aussagen vor Gericht zufolge gesagt haben: Wer es nicht schaffe, solle sich eine andere Arbeit suchen. Die Angestellten sollten »ihr Zeitmanagement überdenken«.

Die Heimleiterin widersprach dem nicht, sondern schob die Verantwortung auf den diakonischen Träger ab. Im Zeugenstand sagte sie zum Beispiel: »In der Pflege gibt es keine Schonplätze.« Sie räumte ein, dass immer wieder Personal gefehlt habe, die Engpässe seien nicht auf die Schnelle zu kompensieren gewesen. »Wenn ich entscheiden könnte, würde ich liebend, liebend gern mehr Pflegekräfte einstellen«, sagte sie, aber der Träger würde sie nicht finanzieren.

Der Heimbetreiber sah sich allerdings auch nicht in der Verantwortung. Dessen theologischer Vorstand Matthias Fichtmüller hatte im Oktober in einem Interview mit der Märkischen Allgemeinen (MAZ) betont: »Es sind immer zu wenige Pflegekräfte im System«. Doch wie viele Pflegekräfte eine Einrichtung vorhalten müsse, gebe »das System« vor. Und dieser Pflegeschlüssel sei zu allen Zeiten eingehalten worden. Die Sozialversicherungen müssten mehr Personal finanzieren; aber jeder einzelne in der Gesellschaft müsse auch bereit sein, mehr zu bezahlen, um eine bessere Pflegeausstattung zu haben.

Von den Zuständen in der Einrichtung will auch die Heimaufsicht nichts mitbekommen haben, die einen Tag vor der Mordtat das Haus überprüft hatte. Einmal im Jahr sucht die Aufsicht für unterstützende Wohnformen (AuW) routinemäßig Pflegeeinrichtungen auf. »Es gab weder Hinweise noch Bitten auf Prüfung«, teilte im Mai 2021 der Sprecher des für die Aufsicht zuständigen Landesgesundheitsministeriums auf eine Anfrage der Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) mit.