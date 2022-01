Matthias Balk/dpa »Hendlstopfen« im Akkord: Kombüsenarbeit auf der Oktoberfestgaleere

Die drei Programme des Deutschlandradios werden sich heuer ausführlich mit Armut befassen. Bei der Umfrage zur »Deutschlandradio-Denkfabrik 2022« haben die meisten der 37.000 beteiligten Hörer für das Thema »Von der Hand in den Mund – wenn Arbeit kaum zum Leben reicht« gestimmt. Sie hätten auch die Frage »Was bedeutet Glück?« ins Programm heben können oder anderes, im vergangenen Jahr ging es noch um »Die Suche nach dem Wir«. Die DLF-Sender werden nun also unsere Armut schaffende Arbeitswelt ein Jahr lang regelmäßig in Reportagen, Features und Diskussionen thematisieren, zum Nachhören gesammelt auf der Seite denkfabrik.deutschlandradio.de. Hier findet man derzeit u. a. diese Beiträge:

»Soziologe Andreas Kemper über Chancenungleichheit – Wie Milieus in Deutschland zementiert werden« (»Tacheles«, DLF Kultur), »Wenn am Monatsende nichts bleibt: Von Zweiklassengesellschaft und Aufstieg« (»Zur Diskussion«, DLF) und »Literarische Kindheiten der Unterschicht – Der schwierige Aufstieg aus der Herkunftswelt« (»Zeitfragen«, DLF Kultur).

Die Empfehlungen fürs lineare Radio in den nächsten sieben Tagen:

Hunderte von Naziverbrechern sind nach dem Zweiten Weltkrieg nach Südamerika entwischt. Victoria Eglau berichtet in »Fluchthilfe für NS-Verbrecher – Die Rattenlinien nach Argentinien« im »Zeitfragen-Feature«, wer ihnen dabei geholfen hat (DLF 2020, Mi., 19.30 Uhr, DLF Kultur). In der Hauptstadt beginnen morgen fünf Tage »Ultra­schall Berlin – Festival für neue Musik 2022«. RBB Kultur überträgt am Mittwoch abend live das Eröffnungskonzert des Deutschen Symphonieorchesters Berlin, weitere Aufführungen hier und auf DLF Kultur an den nächsten Abenden (Mi., 20 Uhr, RBB Kultur/Do., 20.03 Uhr, DLF Kultur/Fr., 20.03 Uhr, DLF Kultur/Sa., 19.05 Uhr, DLF Kultur/So., 20 Uhr, RBB Kultur). »Die dritte Zivilisation« erleben wir in einem russischen Science-Fiction-»Radiokrimi« von Arkadi und Boris Strugatzki auf Bayern 2 (BR 1999, Mi., 20.05 Uhr). Der »Marktplatz« beschäftigt sich in »Schwarz oder schnell? – Alles für den Kaffeegenuss« ausführlich mit der kulturgründenden Bohne, für deren Beschaffung Millionen versklavt wurden (Do., 10.08 Uhr, DLF). Hans Fallada hat mutmaßlich auch gerne eine Tasse Kaffee genossen, wenn er nicht gerade Pillen eingeworfen, Morphium gespritzt oder gesoffen hat. Rainald Grebe gibt in seinem zusammen mit Tilla Kratochwil geschaffenen Hörspiel über »Fallada. Ein Leben im Rausch« den tragischen Titelhelden (RBB 2020, Fr., 19 Uhr, und So., 14 Uhr, RBB Kultur). Die Schostakowitsch-Oper »Die Nase« nach Gogols gleichnamiger Groteske, die 1930 im Leningrader Maly-Theater uraufgeführt wurde, war so amüsant, dass sie nach 16 Vorstellungen abgesetzt werden musste, weil man befürchtete, dass sich die Genossen totlachen oder blöde werden. Hier gegeben von der Bayerischen Staatsoper im eigenen Haus in einer Aufzeichnung vom Oktober (Sa., 20.04, HR 2). Für Kinder bietet der »Ohrenbär« am frühen Sonntag morgen den ersten Teil von »Die Pina-Briefe« von Martin Baltscheit, gelesen von Martina Gedeck. Direkt im Anschluss eine Stunde »Klassik für Kinder« (So., 7 und 8 Uhr, RBB Kultur). Zum Sonntagskaffee kommt dann »Die Rumplhanni« dahergelaufen in einer uralten und erstklassig besetzten Hörspielfassung des Romans von Lena Christ (BR 1950, 15.05 Uhr, Bayern 2). Das »Zeitfragen-Feature« am Sonntag abend: Bettina Conradi beleuchtet in »Selbstbestimmtes Sterben – Verzicht auf Essen und Trinken bis in den Tod« unterschiedliche Perspektiven auf den Freitod (19.30 Uhr, DLF Kultur).