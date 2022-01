Aufgedeckt und ungesühnt

UPI Photo/imago Kontrolliert von britischen Soldaten: Grenze zwischen Protestanten und Katholiken in Portadown (3.7.1999)

Für die irisch-republikanische stellvertretende Regierungschefin Nordirlands Michelle O’Neill, sind die Ergebnisse des Berichts der Polizeiombudsstelle zur sogenannten Operation Greenwich »vernichtend«. Die von Marie Anderson geleitete Untersuchung befasste sich mit den Aktivitäten der britisch-unionistischen Todesschwadrone UDA/UFF (Ulster Defence Association, Ulster Freedom Fighters) in zwei Grafschaften zwischen 1989 und 1993. Bei der Veröffentlichung am vergangenen Donnerstag erklärte Anderson, es gebe Beweise für »kollusives Verhalten« einiger Beamter bei der Ermordung von 19 Personen und dem versuchten Mord an zwei weiteren Menschen über einen Zeitraum von vier Jahren.

Zur genauen Art der verdeckten Zusammenarbeit führt der Bericht unter anderem folgende Tatsachen an: London half bei der Einfuhr von Waffen aus dem Apartheidstaat Südafrika, die bei mindestens zehn der Morde verwendet wurden. Britische staatliche Spitzel und Informanten, die innerhalb der UDA arbeiteten, waren direkt in eine Reihe von Morden verwickelt. Trotz Wissens um die Beteiligung von UDA-Mitgliedern an Mordfällen wurde nichts gegen sie unternommen. Beamte der Polizei sowie der nordirischen Staatsmiliz, von denen bekannt war, dass sie Informationen an unionistische Banden weitergaben, wurden dessen ungeachtet zu hochrangigen Besprechungen zugelassen. Die Polizei versäumte es, einige Opfer zu warnen, dass sie sich in Lebensgefahr befanden. Polizeiakten über die Aktivitäten der an den Morden beteiligten Spitzel und Informanten wurden vernichtet – derartige Kollusion ist Teil des Handbuchs des Imperialismus.

Diese Entwicklungen kommen zu einem Zeitpunkt, da die britische Regierung eine Amnestie für ihre Streitkräfte anstrebt, Ermittlungen einstellt und den Opfern Zugang zu den Gerichten und zu einem rechtmäßigen Verfahren verwehrt. Das Vorhaben wurde zu Recht von allen nordirischen politischen Parteien, von der irischen Regierung und von internationalen Menschenrechtsorganisationen verurteilt. Ebenfalls Teil des Amnestieplans ist ein endgültiges Unter-den-Teppich-Kehren der Massaker von Derry und Ballymurphy vor 50 Jahren. 14 unbewaffnete Bürgerrechtsdemonstranten wurden am 30. Januar 1972 in Derry niedergemetzelt. In der katholischen Belfaster Siedlung Ballymurphy wurden zwischen dem 9. und 11. August 1971 zehn wehrlose Menschen, darunter ein Priester, kaltblütig ermordet.

Der veröffentlichte Bericht zählt zu einer langen Reihe von Untersuchungen, die immer wieder verdeutlichen, dass während des jahrzehntelangen Versuchs, die irisch-republikanische Bewegung zu unterdrücken, eine Reihe britischer Militär-, Polizei- und Sicherheitsbehörden einen »schmutzigen Krieg« führten. Verschiedene Quellen – darunter freigegebene Regierungsakten sowie offizielle Polizei- und Parlamentsberichte auf beiden Seiten der irischen Grenze – deuten auf systematische Absprachen zwischen britischen Einsatzkräften und unionistischen paramilitärischen Gruppen, die den Tod von Hunderten von Menschen auf dem Gewissen haben. International bekannt wurde der Fall des Anwalts Patrick Finucane, der 1989 in Belfast vor den Augen seiner Frau und seiner Kinder von einem Killerkommando der UDA erschossen wurde. Zu den Drahtziehern gehörten neben Polizeibeamten auch britische Militärangehörige sowie führende britische Politiker.

In einer von London in Auftrag gegebenen Untersuchung dieses Mordes wurde Anfang 2020 zudem festgestellt, dass 85 Prozent der nachrichtendienstlichen Informationen der UDA aus dem einen oder anderen Bereich der britischen Sicherheitsbehörden stammten. Sie stellte auch fest, dass die UDA »in hohem Maße von den Hinweisen der (britischen) Sicherheitskräfte abhängig war, um republikanische Ziele zu identifizieren«, und dass »viele UDA-Anschläge auf die Unterstützung zurückgeführt werden konnten, die ursprünglich von einem ihrer (britischen) Sicherheitskontakte geleistet wurde«.

Der Sinn-Féin-Politiker Gerard Kelly, führend bei den Verhandlungen zum Karfreitagsabkommen von 1998, forderte nach der Veröffentlichung: »Die Familien der Opfer dieser Morde, die von der Ombudsfrau untersucht wurden, haben wie alle Hinterbliebenen des Konflikts ein Recht darauf, die Wahrheit über den Tod ihrer Angehörigen zu erfahren, und sollten nicht länger auf Wahrheit und Gerechtigkeit warten müssen.«