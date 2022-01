Bayern: Kein Fortschritt bei Windkraftnutzung

München. Der ohnehin seit Jahren nur noch schleppende Ausbau von Anlagen zur Windkraftnutzung in Bayern ist im vergangenen Jahr an einem neuen Tiefpunkt angekommen. Zwar wurden in den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres im Freistaat immerhin noch sechs neue Anlagen genehmigt, im selben Zeitraum wurden aber erstmals seit Einführung der 10-H-Abstandsregel keinerlei Genehmigungsanträge für neue Windräder gestellt. Das geht aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf Anfrage der Grünen im Landtag hervor, die dpa am Montag vorlag. (dpa/jW)