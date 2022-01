Genesenenstatus nur drei Monate wegen Omikron

Berlin. Das Bundesgesundheitsministerium hat die Anerkennung des Status von Corona Genesener von bislang sechs auf drei Monate verkürzt. Diese Festlegung des Robert-Koch-Instituts sei aus wissenschaftlicher Sicht erfolgt, erklärte ein Ministeriumssprecher am Montag. Hintergrund sei die Ausbreitung der neuen Virusvariante Omikron, bei der ein sehr viel größeres Risiko bestehe, nach dieser Zeit zu erkranken oder Überträger zu sein. Die neue Vorgabe trat bereits am Sonnabend in Kraft und betrifft laut Ministerium formal auch schon bestehende Nachweise. (dpa/jW)