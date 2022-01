Baerbock in Kiew

(c) Ukrainian Foreign Ministry Press Office/AP Antrittsbesuch in Kiew: Bundesaußenministerin Baerbock und ihr ukrainischer Amtskollege Dmitri Kuleba (17.1.2022)

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) hat sich bei ihrem Antrittsbesuch in Kiew für eine Verhandlungslösung im »Ukraine-Konflikt« ausgesprochen. Diplomatie sei der einzig gangbare Weg, sagte die Ministerin. Die Bundesregierung sei auch bereit zum Dialog mit Russland, sie habe einen langen Atem.

Von der Ukraine geforderte deutsche Waffenlieferungen lehnt Baerbock zumindest zum jetzigen Zeitpunkt ab. Der ukrainische Botschafter in der BRD, Andrij Melnyk, hatte solche Lieferungen in einem Interview mit der Nachrichtenagentur dpa erneut gefordert. Die deutsche »Verweigerungshaltung« sei »sehr bitter und frustrierend«, so Melnyk. Am Abend wollte Baerbock nach Moskau weiterreisen und dort an diesem Dienstag den russischen Außenminister Sergej Lawrow treffen.

Unterdessen hat der Chef des ukrainischen Gasleitungsnetzes, Jurij Witrenko, erneut für die Nutzung der bestehenden ukrainischen Pipelines geworben. Gegenüber der Süddeutschen Zeitung sagte er, das ukrainische Leitungsnetz habe eine größere Kapazität als Nord Stream 2, und es sei wesentlich verzweigter. Gasprom habe sich nur verpflichtet, Kapazitäten im ukrainischen Netz zu buchen und zu bezahlen, nicht jedoch, sie auch zu nutzen. Was in diesem Fall der Schaden für die Ukraine wäre, sagte Witrenko nicht. Seine Äußerung wird aber plausibel vor dem Hintergrund, dass zum Jahreswechsel sein Amtsvorgänger Andrej Kobolew in einem Zeitungsbeitrag eingeräumt hatte, dass die Ukraine in diesem Winter gezwungen sein könne, illegal russisches Gas aus den Leitungen für den eigenen Verbrauch zu entnehmen, was freilich die Gefahr einer fristlosen Kündigung des Transitvertrags mit sich bringe.

Weiter sagte Witrenko, im Falle eines Krieges wären die ukrainischen Gasleitungen die ersten Ziele für Angriffe. Das kann als Drohung mit Sabotage von ukrainischer Seite gelesen werden, denn was Russland davon haben sollte, im übrigen im Erdreich vergrabene Leitungen zu zerstören, wenn es keine Aussicht mehr auf die Freigabe von Nord Stream 2 hätte, ist unklar. Mehrere Politiker von Union und Grünen sprachen sich dafür aus, bei einer »weiteren Stufe russischer Aggression« auch Nord Stream 2 eine Freigabe endgültig zu verweigern.