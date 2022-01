Mesale Tolu freigesprochen

Emrah Gurel/AP/dpa Angeklagt wegen »Terrorpropaganda«: Mesale Tolu und ihr Ehemann Suat Corlu auf dem Weg ins Istanbuler Gericht (16.10.2018)

Die deutsch-kurdische Journalistin Mesale Tolu ist in der Türkei vor Gericht freigesprochen worden. »Nach vier Jahren, acht Monaten und 20 Tagen: Freispruch in beiden Anklagepunkten!« twitterte Tolu am Montag nach der Urteilsverkündung des Strafgerichts in Istanbul. Auch ihr Ehemann Suat Corlu, der im gleichen Prozess angeklagt war, wurde freigesprochen. Beide nahmen nicht an der Verhandlung teil, berichtete dpa.

Die Staatsanwaltschaft hatte der 37jährigen, ihrem Ehemann und 21 weiteren Angeklagten unter anderem »Mitgliedschaft in der Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei« (MLKP) sowie »Terrorpropaganda« vorgeworfen. Die MLKP wird von der Türkei als »Terrororganisation« eingestuft. Das Gericht sah jedoch keine ausreichenden Beweise für die Vorwürfe gegen Tolu, Corlu und 17 weitere Angeklagte, während gegen vier Personen Haftstrafen verhängt wurden.

Die in Ulm geborene Journalistin und Übersetzerin hatte in Istanbul für die linke Nachrichtenagentur Etha gearbeitet. Einsatzkräfte nahmen sie Ende April 2017 in der Stadt am Bosporus fest. Der darauffolgende Prozess wurde etliche Male vertagt. Tolu saß zudem mehr als sieben Monate und zeitweise gemeinsam mit ihrem Kind in türkischer Untersuchungshaft. Erst Monate nach ihrer Entlassung wurde auch die Ausreisesperre gegen sie aufgehoben. Am 26. August 2018 kehrte sie mit ihrem damals dreijährigen Sohn in die BRD zurück. Die Ausreisesperre gegen Corlu wurde erst später aufgehoben. »Das Urteil kann die Repressionen und die Zeit in Haft nicht wiedergutmachen«, schrieb Tolu dazu am Montag auf Twitter.

Ungeachtet des Freispruchs für Tolu führt die türkische AKP-Regierung jedoch die Verfolgung von Oppositionellen fort. Den Angaben der Bundesregierung zufolge, die die Linke-Abgeordnete Sevim Dagdelen am 7. Januar veröffentlichte, sind derzeit 54 deutsche Staatsbürgerinnen und -bürger in der Türkei inhaftiert, gegen 13 laufen »Terrorverfahren«. Zudem dürfen 67 deutsche Staatsangehörige das Land aufgrund von Ausreisesperren nicht verlassen.