Goldrausch für Milliardäre

Manjunath KIRAN /AFP Ein Gruß an arme Schlucker: Amazon-Boss Jeffrey Bezos sitzt auf einem Vermögen von 188 Milliarden US-Dollar

Es ist wieder soweit: Einmal mehr schickt sich die Crème de la Crème aus Politik und Wirtschaft an, die Welt zu retten. Seit Montag läuft das diesjährige Weltwirtschaftsforum – wie schon 2021 trifft sich der erlauchte Kreis pandemiebedingt nicht in den Schweizer Bergen von Davos, sondern im Internet. Die Konferenz sei »der Startpunkt einer Kooperation, die es im Jahr 2022 braucht«, betonte Forumsgründer Klaus Schwab.

Schließlich gibt es viele globale Probleme zu lösen, wie der Risikobericht zeigt, der traditionell im Vorfeld der Tagung präsentiert wird. Die »Risiken« sind die gleichen wie im vergangenen Jahr: Pandemie, Klimawandel und Armut. Nur haben diese sich verschärft. Drei von vier jungen Menschen, die für den Bericht befragt wurden, bezeichneten ihre Zukunft als »furchteinflößend«. Die bisherigen Versuche der Weltrettung von oben sind also krachend gescheitert.

Deshalb »müssen die Führer neue Modelle ausprobieren, langfristig denken, die Kooperation erneuern und systematisch handeln«, weiß Schwab. Doch die zunehmende Spaltung in Arm und Reich, die sich dramatisch verschärfende Klimakrise und auch die ungebremste Ausbreitung des ­Coronavirus sind Folgewirkungen der kapitalistischen Wirtschaftsweise, deren Hauptprofiteure die Beteiligten der »Davos Agenda« sind.

Wie dramatisch sich die Lage in der Pandemie verschärft hat, zeigt ein am Montag präsentierter Bericht der Entwicklungsorganisation Oxfam. Während »die Profitlogik unserer Wirtschaft« in der Pandemie dazu geführt habe, dass das Vermögen von allen Milliardären um »beispiellose fünf Billionen Dollar« stieg – das Vermögen der zehn reichsten Milliardäre hat sich seit März 2020 demnach verdoppelt –, leben nun mehr als 160 Millionen Menschen zusätzlich in Armut, heißt es in der Untersuchung. »Für Milliardäre gleicht die Pandemie einem Goldrausch«, sagte der Referent für soziale Ungleichheit bei Oxfam Deutschland, Manuel Schmitt bei der Vorstellung des Berichts am Montag. »Die weltweite Pandemie macht auf der einen Seite die Reichen noch reicher und bringt auf der anderen Seite Millionen Menschen an den Rand des Ruins«, beklagte auch die stellvertretende Vorsitzende der Fraktion von Die Linke im Bundestag, Susanne Ferschl. Das müsse die Bundesregierung vor Augen haben, wenn es um die Refinanzierung der Pandemiekosten geht.

Auch auf dem Arbeitsmarkt sieht es düster aus: So haben weltweit unzählige Menschen nach einem Bericht der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) ihre Jobs aufgegeben. In manchen Branchen werde es immer schwieriger, Positionen zu besetzen, sagte ILO-Generaldirektor Guy Ryder am Montag in Genf. Er nannte die Gastronomie, den Einzelhandel sowie Pflegeberufe – Bereiche also, wo die Arbeitsbedingungen besonders prekär sind.

Wie schlecht es in diesem dramatischen Kontext um die globale Kooperation bestellt ist, betonte Chinas Staatschef Xi Jinping bei seiner Davos-Rede am Montag. Er sprach von »verheerenden Folgen einer konfrontativen internationalen Politik«. »Wir müssen die Mentalität des Kalten Krieges aufgeben und friedliche Koexistenz anstreben«, sagte er. Die Geschichte habe »immer wieder gezeigt, dass Konfrontation keine Probleme löst, sondern katastrophale Konsequenzen heraufbeschwört«. Mit Blick auf die USA kritisierte er das Vorgehen, das Konzept der nationalen Sicherheit auszudehnen, um den wirtschaftlichen und technologischen Fortschritt anderer Länder aufzuhalten.