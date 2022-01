Der höchste Anspruch

imago images / Photo12/Ann Ronan Picture Library Der Kampf mit dem Phantompunch – schneller als das Licht – in der ersten Runde: Muhammad Ali gewinnt auch den zweiten Kampf gegen Sonny Liston am 25.5.1965

Der einzige Boxer, der in einem Vorausscheidungskampf, zu­mindest im Comic, sogar Superman herausfordern durfte – und gewann. Das war Muhammad Ali. Zweifelsohne, wie der Titel seiner zusammen mit Richard Durham verfassten, 1975 erschienenen Autobiographie es sehr unmissverständlich ausdrückte: The Greatest.

Die haarsträubende DC-Comic-Geschichte vom Kampf mit Superman (der allerdings unter dem Handicap einer Bestrahlung mit kräfteraubenden Strahlen einer roten Sonne – sozusagen ohne Naturdoping – antreten musste) erschien 1978. Da war die Profiboxerkarriere von Ali so ziemlich in ihrer letzten Phase. Es war das Jahr der beiden Kämpfe gegen Leon Spinks. Den ersten im Februar 1978 hatte Ali überraschend verloren. Im September holte er sich dann gegen Spinks seinen Weltmeistertitel zurück.

Hunter S. Thompson war es in seiner Artikelserie über »das Spinks-Desaster«, der das Phänomen Muhammad Ali so vorbildlich zusammenfasste. Warum er der Größte war und irgendwie auch immer blieb. Es war eine Sache des Anspruchs: »Muhammad Ali entschied sich eines Tages vor langer Zeit, nicht lange nach seinem 21. Geburtstag, dass er nicht nur auf seinem eigenen Gebiet der König der Welt sein wollte, sondern auch noch Kronprinz auf dem Gebiet aller anderen. Das sind sehr, sehr hohe Ansprüche – auch wenn man sie nicht ganz erfüllen kann. Die meisten Leute können nicht einmal fertigwerden mit den Geschehnissen in dem Bereich, den sie zu ihrem Gebiet wählten oder ihr Gebiet nennen müssen. Und die wenigsten, denen es gelingt, sind gewöhnlich klug genug, dieses Glück nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzten. Das war immer der Unterschied zwischen Muhammad Ali und uns anderen. Er kam, sah, und wenn er auch nicht ganz siegte – er kam doch dem Sieg so nahe wie kaum ein anderer, den wir in der Zeitspanne dieser verdammten Generation erlebt haben oder noch erleben werden.«

They never come back. Ali hatte diese alte Boxerregel mehrfach in seinem Leben eindrucksvoll ad absurdum geführt. Er kam jedenfalls immer wieder zurück. Meistens stärker und eindrucksvoller als jemals zuvor. Er kam zurück, als man ihm den Titel und die Lizenz aberkannte, weil er nicht Soldat in Vietnam werden wollte.

Er kam zurück, als sein, wie er selbst sagte, lebenslang härtester Gegner Joe Frazier, ihn geschlagen hatte.

Er kam immer zurück, nachdem ihn Spinks überraschend geschlagen hatte. Nach den Spinks-Kämpfen hatte er noch eine große Schlacht vor sich: im Caesars Palace in Las Vegas gegen Larry Holmes am 2. Oktober 1980. Er war 38 Jahre alt, beinahe 39. Er verlor. Er kehrte nicht mehr zurück. Eine Ära war zu Ende gegangen. Die 80er hatten begonnen. Die Generation, von der Thompson sprach, die der Bürgerrechtsbewegung, des Vietnamkriegs, dem Ausfaden der 1970er musste sich einer neuen Zeit stellen. Ali selbst fügte sich darin sich damit ab. Er gab sogar Ronald Reagan 1984 Wahlkampfunterstützung, genauso wie für George Bush 1988. Er wurde ein »großer Patriot«. In gewissem Sinne rehabilitiert. Er, der immer alles über den Haufen geworfen hatte. Er wurde Integrationsfigur. Wie seine Tochter Maryum Ali sich erinnert: »In der Grundschule erkannte ich drei Namen sofort im Schulbuch wieder: Ronald Reagan, Graf Dracula und Muhammad Ali … Da ging mir etwas auf.« Dass sie die Tochter einer heiligen, überlebensgroßen, beinahe fiktiven Figur war.

Eine Prophezeiung von Ali hat sich definitiv erfüllt. Nach ihm würde es wieder nichts mehr sein mit dem Boxen. Es würde wieder ein ganz normaler Zirkus sein.

Aber auch im Zirkus war Ali Vorreiter gewesen. Er hatte, in der Zeit, während der er als Kriegsdienstverweigerer – sein berühmtes Zitat: »Kein Vietcong hat mich jemals Nigger genannt« – zwischenzeitlich seine Profilizenz verloren hatte, einen imaginierten, computersimulierten Kampf, den »Super Fight« gegen Rocky Marciano bestritten. Die Filmversion 1970 kursierte in verschiedenen Fassungen. In den USA gewann Marciano, in Europa gewann Ali.

Seltsam, dass vielleicht diese bizarre, beinah vergessene Episode dieser Jahrhundertbiographie, vielleicht am Ende auf Umwegen die zukunftsweisendste war.