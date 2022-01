Die Erfindung von »Neu-Deutschland«

Rainer Kiedrowski/imago images/Arcaid Images Die ehemalige Kaiserstraße heißt heute Unabhängigkeitsstraße (Windhoek/Namibia, 1.3.2006)

Der Autor Gerd Schumann veröffentlichte 2016 den Band »Kolonialismus« in der Basis-Reihe des Papyrossa-Verlages. Dem lässt er nun das Buch »Kaiserstraße« folgen. Es ist umfangreicher als das ältere und in einem anderen Ton geschrieben: Sicher bei den Fakten, sachlich wie das frühere, aber mit kaum unterdrückter Wut. Denn es geht um eine Geschichte von Sklaverei, Raub, Vergewaltigung und immer wieder Vernichtung, die hierzulande – wie bei allen anderen Kolonialmächten auch – verharmlost und vertuscht wird.

Kein englisches Schulkind, war kürzlich zu lesen, erfährt im Unterricht regulär etwas über die Opiumkriege, mit denen sich das auch durch transatlantischen Sklavenhandel zur Wirtschafts- und Weltmacht gewordene England den Zugang zum chinesischen Kaiserreich freischoss. Analog in der BRD: »Allein im ›S-Archiv‹ – S steht für Schädel – der Stiftung Preußischer Kulturbesitz lagern 5.500 abgetrennte Häupter«, liest man bei Schumann. Wer das sogenannte Humboldt-Forum betritt, findet ein Beutelager, dessen Stücke durch Mord und Totschlag nach Berlin gelangten. Die Abstumpfung, die hinter dem Beschluss zum Bau des Monstrums steht, ist in den höheren Etagen imperialistischer Länder bewusste Übereinkunft, nach langer antihumanistischer Manipulation allerdings auch Teil des Alltagsbewusstseins. Um 1880, so Schumann, wurden Begriffe wie »Auslandsdeutscher« oder »Neu-Deutschland« von der Herrenvolkpropaganda erfunden.

Die »Kaiserstraße« in Windhoek, der Hauptstadt Namibias, das bis zum Ersten Weltkrieg als »Deutsch-Südwestafrika« die einzige deutsche Siedlerkolonie war, gibt es nicht mehr. Sie heißt seit 30 Jahren »Independence Avenue« (Unabhängigkeitsstraße, jW). Die »Kaiserstraße«, schreibt der Autor, sei aber »in den meisten Ländern Afrikas und darüber hinaus präsent.« Durch Kolonialarmeen, vor allem aber durch Internationalen Währungsfonds, Weltbank, Rohstoff- und Finanzkonzerne. Der Kolonialismus habe »in vielfältigen Formen und Inhalten überlebt«. Schumanns Schlussfolgerung: »Der in der Geschichtsschreibung inzwischen durchgängig verwendete Begriff ›Postkolonialismus‹ führt in die Irre, weil er eine Tendenz zum Verschwinden des Kolonialismus zumindest unterstellt, wenn nicht gar dessen vollzogenes Ende.«

Der Verfasser stellt die deutsche Kolonialgeschichte vor allem an den Karrieren von Einzelpersonen dar, beginnend mit Bartholomäus V. Welser, der sich 1528 für drei Jahrzehnte von der spanischen Krone Venezuela zum Ausplündern kaufte, und endend mit Konrad Adenauer, der sich 1931 zum stellvertretenden Präsidenten der Deutschen Kolonialgesellschaft wählen ließ, sowie Franz Ritter von Epp. Der General war 1900 beim Morden in China dabei, beteiligte sich am Völkermord an den Herero und Nama, war seit 1928 in der Nazipartei und nach 1933 Chef des Kolonialpolitischen Amtes. Hitler förderte zwar seine Entwürfe für ein »Mittelafrikanisches Kolonialreich«, verkündete aber schließlich auftragsgemäß: »Was für England Indien war, wird für uns der Ostraum sein.«

Wenig ist in der Bundesrepublik so vergessen wie der deutsche Versuch, vor allem Russland zu versklaven und zu kolonisieren. Der Gedächtnisverlust war und ist politisch gewollt. Man hat noch viel vor. Umso wichtiger ist ein Buch, das auch an den Kolonialkrieg von 1939 bis 1945 und seine lange Vorgeschichte erinnert.