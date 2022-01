Das Unerklärliche

Eine Panne bei der Liveziehung der Lottozahlen hat für Irritation beim angekündigten 45-Millionen-Euro-Jackpot gesorgt. Ansagerin Miriam Hannah begrüßte am Samstagabend im Lottostudio in Saarbrücken die »lieben Tipper« und erwartete »große Wowmomente und totale Begeisterung«, denn eine »45-Millionen-Euro-Sause« habe es noch nie gegeben. Die Glückskugeln rollten daraufhin zwar in die Lostrommel – doch diese drehte sich nicht. »Ich höre ein klares Stopp, und damit kommt die Ziehungsleitung«, ergänzte Hannah live. Die hinzugezogene Mitarbeiterin sagte zu der technischen Panne: »Das können wir uns jetzt nicht erklären. Wir starten die Maschine auch nicht neu. Es funktioniert nicht, wir haben es schon probiert. Wir weichen deshalb aufs Ersatzgerät aus.« Das geschah dann auch. (dpa/jW)