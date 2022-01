Solidarität mit Dresdner Medizinstudenten

In einer Pressemitteilung stellte sich der Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte (VDÄÄ) am Sonntag hinter die Medizinstudenten, die in der vergangenen Woche in Dresden gegen sogenannte Querdenker protestiert hatten:

(…) Die von den Studierenden angemeldete Versammlung wurde von der Polizei eingekesselt und aufgrund von Verstößen gegen die sächsische Coronaverordnung und gegen das Versammlungsrecht kriminalisiert. Es handelt sich in Dresden aber wie in vielen anderen deutschen Städten seit Wochen nicht um harmlose »Spaziergänge«, sondern um Aktionen unter der Federführung der rechten Szenen, und es ist bedenklich, dass die Behörden dies trotz Verstößen gegen die Maskenpflicht und andere Auflagen bis hin zu Gewalttaten anscheinend tolerieren. Hier wird mit zweierlei Maß gemessen.

Besonders perfide ist der Versuch der rechten Szene, in Dresden, wie in den letzten Wochen auch in vielen anderen Städten bundesweit, die Proteste vor die lokalen Kliniken zu tragen. (…) »Vor dem Hintergrund, dass Menschen, die in Forschung und Wissenschaft zum Thema ­Covid-19 arbeiten und publizieren, seit Monaten ständigen Anfeindungen, Schmähungen bis hin zu Gewalt- und Mordaufrufen ausgesetzt sind, können die Menschen, die in den betroffenen Kliniken arbeiten, diese Versammlungen vor ihrem Arbeitsplatz nur als eines auffassen: als Drohgebärde und Einschüchterungsversuche«, so Dr. Thomas Kunkel aus dem Vorstand des VDÄÄ.

In einer Erklärung der VVN-BdA, die der Bundesausschuss am Sonnabend beschlossen hat, heißt es zur rechten Unterwanderung der Demonstrationen gegen die Pandemiemaßnahmen:

Die größte verschwörungsideologische Organisation in Deutschland hieß NSDAP. Im Namen der »deutschen Freiheit« mobilisierte sie gegen eine »jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung«, die das deutsche Volk vergiften und knechten wolle. Das kann man alles nachlesen in einem der meistgedruckten Bücher deutscher Sprache – Adolf Hitlers »Mein Kampf«. An dieses Vorbild knüpfen heute »Der III. Weg«, die »Freien Sachsen«, die »AfD« und weitere extrem rechte und neofaschistische Organisationen an. Ihnen ist es in diesen Wochen gelungen, die von Anfang an wissenschaftsfeindliche, egoistische und nach Feindbildern gierende Szene der deutschen Impfgegner*innen in nie dagewesenem Ausmaß bundesweit in vielen Städten zu mobilisieren. Längst geht es nicht mehr nur darum, inmitten einer Pandemie in völliger Verkennung der Realität lebensrettende Maßnahmen des Infektionsschutzes zu hintertreiben, sondern gegen »das System« an sich zu mobilisieren. (…)

Es zeigt sich außerdem, dass sowohl Behörden und Polizei als auch etablierte Politiker*innen dem Druck des Mobs zu weichen beginnen. Statt dessen fordern wir:

– Gesetzte Regeln für das öffentliche Leben, die Leib und Leben retten sollen, müssen auch durchgesetzt werden.

– Infrastruktur und Personal des Gesundheitswesens als auch Journalist*innen sind zu schützen.

– Mordaufrufe in sozialen Medien sind genauso zu verfolgen wie in der realen Welt.

– Tatsächliche soziale Verwerfungen, die durch die Pandemie verstärkt werden, gehören auf die Tagesordnung, u. a. die Unterfinanzierung des Gesundheitswesens.

– Wir brauchen klare Kante gegen die Ideologien des Egoismus und der Verschwörungsmythen.