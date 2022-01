»Das Risiko für Firmen bleibt verschwindend gering«

Arne Dedert/dpa Ein Zollbeamter kontrolliert Beschäftigte auf einer Großbaustelle (Frankfurt am Main, 7.2.2019)

Die Bundesregierung hat die Erhöhung der Lohnuntergrenze auf 12 Euro je Stunde in Aussicht gestellt. Sie warnten zuletzt vor sogenannten Placebokontrollen der Einhaltung durch Unternehmen. Was meinen Sie damit?

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, kurz FKS, hat im Zeitraum 1. Januar bis 30. November 2021 bundesweit 45.171 Arbeitgeber überprüft – dem stehen knapp 2,2 Millionen Betriebe gegenüber. Das macht deutlich, dass die Kontrolldichte schon bisher viel zu niedrig ist. Das Risiko für Firmen, bei illegalen Machenschaften vom Zoll erwischt zu werden, bleibt verschwindend gering. Wenn der gesetzliche Mindestlohn auf 12 Euro steigt, muss der Staat viel mehr kontrollieren. Nach Schätzungen des Statistischen Bundesamts würden immerhin 7,2 Millionen Menschen von der Erhöhung profitieren. Wenn das Personal beim Zoll nicht stark aufgestockt und mehr geprüft wird, muss man von bloßen »Placebokontrollen« sprechen.

Wie viele Verstöße gibt es denn bisher?

Wegen unterschrittener, zu spät oder gar nicht gezahlter Mindestlöhne hat die FKS im Zeitraum in den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres 3.083 Ermittlungsverfahren eingeleitet, davon 816 im Bauhaupt- und Baunebengewerbe. Hierbei wurden Bußgelder in Höhe von 12.535.627 Euro verhängt, am Bau sind es 3.884.373 Euro. Hinzu kommt ein hohes Level krimineller Energie, was Schwarzarbeit, illegale Beschäftigung und Steuerbetrug angeht. Im Jahr 2020 hat die FKS in diesem Zusammenhang rund 100.000 Strafverfahren eingeleitet.

Sind die verhängten Bußgelder denn hoch genug, um abschreckend zu wirken?

Zwar sind wegen Verstößen gegen die Mindestlöhne theoretisch Bußgelder bis zu 500.000 Euro möglich. In der Praxis kommen Firmen aber oft deutlich günstiger davon. Ein Beispiel: Ein Unternehmer, der drei Arbeitnehmer ein halbes Jahr in Vollzeit beschäftigt und den Mindestlohn um zwei Euro unterschreitet, muss mit einer Buße von 15.600 Euro rechnen. Stellen die Kontrolleure Vorsatz fest, verdoppelt sich die Strafzahlung. Aber wenn er nicht ertappt wird, hat er 6.000 Euro an Personalkosten gespart. Angesichts niedriger Kontrollquoten gehen viele Unternehmer dieses Risiko ein. Höhere Bußgelder könnten hier helfen. Noch wichtiger aber sind regelmäßige, flächendeckende Kontrollen.

Wie funktioniert denn der Mindestlohnbetrug?

Eine gängige Strategie, die Branchenmindestlöhne auf dem Bau zu umgehen, ist, Fachkräfte als Hilfskräfte anzustellen. In Westdeutschland, wo wir einen Facharbeiter- und einen Helfermindestlohn haben, geht es um einen Unterschied von fast drei Euro pro Stunde. Besonders häufig wird bei den Arbeitszeiten getrickst: Dann werden weniger Stunden aufgeschrieben, als tatsächlich gearbeitet wurden. Ein weiterer Trick ist, Urlaubs-, Krankheits- und Feiertage nicht zu bezahlen.

Wie muss eine effektive Finanzkontrolle aus Ihrer Sicht aufgestellt sein?

Die FKS braucht zunächst deutlich mehr Personal, um mit den Aufgaben fertig zu werden. Perspektivisch muss es eine einheitliche staatliche Arbeitsinspektion geben. Allzuoft gibt es ein Zuständigkeitswirrwarr, etwa zwischen den Arbeitsschutzbehörden der Länder, die die Sicherheitsvorschriften und Standards bei Unterkünften ausländischer Beschäftigter im Blick haben, und der Bundesbehörde Zoll, die sich um Schwarzarbeit, Steuern und Löhne kümmert. Und um die Einhaltung der Coronaregeln am Arbeitsplatz kümmern sich derzeit zusätzlich die lokalen Gesundheitsämter.

Wir brauchen hier weniger Bürokratie und eine staatliche Arbeitskontrolle aus einer Hand. Ein solches System hat sich in Frankreich und Spanien bewährt. Entscheidend ist hierbei, die Tarifpartner zu beteiligen. Wenn Gewerkschaften oder Betriebsräte Hinweise an die Arbeitsinspektion herantragen, muss dies ebenfalls zu Ermittlungen führen.