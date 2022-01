Eskalation im Wahlkampf

Farah Abdi Warsameh/AP Photo via dpa Nach dem Angriff: Fahrzeug des Regierungssprechers Moalimuu am Sonntag in Mogadischu

Somalia kommt nicht aus der Krise: Regierungssprecher Mohammed Ibrahim Moalimuu ist am Sonntag nach einem Anschlag in der Hauptstadt Mogadischu verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Ein Selbstmordattentäter hatte einen Sprengstoffgürtel gezündet, als Moalimuu im Dienstwagen seine Residenz verließ, berichtete Reuters. Demnach sollen seine Verletzungen nicht lebensgefährlich sein. Das lasse auf eine starke Panzerung des Fahrzeugs schließen, denn Augenzeugen berichteten, dass am Anschlagsort mehrere anscheinend leblose Körper lagen.

Am Mittwoch waren bereits bei einem Angriff mindestens acht Menschen durch die Explosion einer Autobombe getötet worden. Das Ziel war offenbar ein Fahrzeugkonvoi eines privaten Sicherheitsdienstes, der nicht näher bezeichnete Ausländer begleitete. Die dschihadistische Miliz Al-Schabab reklamierte den Angriff für sich.

Im Fall des Anschlags auf Moalimuu, der nicht nur der Sprecher, sondern auch ein führender Berater von Premierminister Mohammed Hussein Roble ist, gab es zunächst kein Bekennerschreiben. Neben Al-Schabab fällt der Verdacht auch auf Kräfte um Präsident Mohammed Abdullahi Mohammed, der sich seit Monaten einen Machtkampf mit Roble liefert. Der vorläufig letzte Schritt in dem Disput war, dass er Roble am 27. Dezember für abgesetzt erklärt hatte. Der aber sprach von »Putsch« und »Verfassungsbruch« und regiert im Schutz loyaler Truppen weiter.

Mohammed, der im Land auch unter dem selbstgewählten Namen Farmajo bekannt ist, ist seit 2017 Präsident. Seit Februar 2021 ist seine reguläre Amtszeit abgelaufen, die fällige Neuwahl wurde jedoch mehrmals verschoben. Im April 2021 verlängerte er eigenmächtig seine Amtszeit um zwei Jahre und ließ sich das vom Parlament bestätigen. Truppenteile reagierten darauf mit einer Meuterei und besetzten zentrale Teile der Hauptstadt. Nach mehrtägigen Schießereien nahm Mohammed schließlich sein Dekret zurück und ist seither nur noch geschäftsführend im Amt.

Schon seit längerer Zeit steht fest, dass die fällige Neuwahl des Präsidenten genauso wie 2017 nur »indirekt« stattfinden soll. Praktisch bedeutet das, dass Klanstrukturen, regionale Funktionäre, Großkapitalisten und andere einflussreiche Kräfte in einem unregulierten, nicht transparenten Verfahren über die Zusammensetzung eines Parlaments und eines Oberhauses entscheiden. Diese beiden Gremien bestimmen dann, wer der nächste Präsident werden soll. Dass Mohammed sich zur Wiederwahl stellen will, steht fest. Unter seinen Konkurrenten sind mindestens 14 bedeutende Politiker, von denen einige in der Vergangenheit ebenfalls Präsident oder Premierminister waren. Sie haben sich zu einem oppositionellen »Rat der Präsidentschaftskandidaten« zusammengeschlossen.

Nach mehreren Verzögerungen hatten sich die wichtigsten Kräfte des Landes darauf verständigt, dass die Konferenzen zur Bildung des Parlaments im November 2021 beginnen und am 24. Dezember abgeschlossen sein sollten. In Wirklichkeit waren jedoch Ende des Jahres erst 50 der insgesamt 275 Parlamentsmitglieder bestimmt. Die »internationale Gemeinschaft«, die Somalia wie ein Protektorat behandelt und maßregelt, äußerte sich sehr unzufrieden. Insbesondere die US-Regierung droht mit Strafmaßnahmen bei einem Verstreichen der Fristen.

Vor diesem Hintergrund vereinbarte ein Kreis politischer Führungsfiguren vergangene Woche Montag, dass der Prozess der Parlamentsbildung wieder aufgenommen werden sollte und bis zum 25. Februar abgeschlossen sein soll. Vorausgegangen waren mehrtägige Diskussionen, zu denen Premierminister Roble eingeladen hatte.