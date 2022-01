Tanz in der Reihe

Stephanie Lecocq/Pool via REUTERS Dabeisein ist alles: Premier Heger im NATO-Hauptquartier in Brüssel (27.4.2021)

Die slowakische Regierung hat trotz vielfachen Widerstands das sogenannte Verteidigungspolitische Kooperationsabkommen (DCA) mit den USA abgenickt. Am Mittwoch stimmte das Kabinett unter Ministerpräsident Eduard Heger von der rechten Partei »Gewöhnliche Menschen und unabhängige Persönlichkeiten« (OLANO) dem Vertrag zu. Nun muss es noch vom Parlament abgenommen und dann von Staatspräsidentin Zuzana Caputova unterschrieben werden, damit es in Kraft treten kann.

Das DCA sieht vor, dass US-Truppen in den kommenden zehn Jahren die Militärflughäfen in Sliac und Kuchyna »kostenfrei nutzen« können. Weitere Standorte werden nicht ausgeschlossen. Im Anschluss verlängert sich der Vertrag, wenn er nicht gekündigt wird. In der Konsequenz bedeutet die Nutzung, dass Einschränkungen bei Transport oder Lagerung von US-Kriegsgerät auf slowakischem Hoheitsgebiet wegfallen. Im Gegenzug erhält die Slowakei etwa 100 Millionen US-Dollar (87 Millionen Euro) zur Verbesserung der eigenen Militärinfrastruktur. Für Streit sorgt unter anderem, dass entgegen der slowakischen Verfassung Atomwaffen in dem Land stationiert werden könnten und es für die Behörden keine Möglichkeiten gibt, dies zu kontrollieren. Zudem unterstehen US-Soldaten in Zukunft in erster Linie nicht mehr der slowakischen Justiz.

2018 war erstmals etwas über die Verhandlungen durchgesickert. Aufgrund der Empörung in der Bevölkerung distanzierte sich der damalige Verteidigungsminister Peter Gajdos von der nationalistischen Partei SNS und brach die Gespräche ab. Mitte Dezember wurden nun die Details über den Vertrag öffentlich. Friedensinitiativen kündigten Widerstand an. Auch der Generalstaatsanwalt betonte in einer Stellungnahme, dass er das Abkommen ablehne, da es nicht »ausgewogen« sei und die Souveränität der Slowakei verletze. Die sozialdemokratische Oppositionspartei Smer erklärte, sie strebe eine Volksabstimmung zu dem Vertrag an. Die von ihr abgespaltene Hlas schloss sich dem an, nachdem sie ein Referendum zunächst als überflüssig bezeichnet hatte.

Heger, der Ende März nach Uneinigkeit in der Regierung über die Beschaffung des russischen Coronavakzins »Sputnik V« die Amtsgeschäfte übernommen hatte, reagierte nach dem Beschluss seines Kabinetts am Donnerstag wegen der starken Kritik erneut in den sozialen Medien. Der frühere Finanzminister betonte, dass die Souveränität der Slowakei nicht in Gefahr sei, auch andere Länder hätten ähnliche Verträge mit den USA abgeschlossen: »Unter anderem haben die Ungarn und die Polen ein solches Abkommen geschlossen. Wir sind die einzigen, die aus der Reihe tanzen.«

Die Reaktionen der Opposition nannte Heger »den Gipfel der Heuchelei«. Es wären dieselben Leute, die 2018 die Verhandlungen mit den USA begonnen hätten: »Deshalb habe ich keinen Zweifel daran, dass diese Leute, wenn sie heute in der Regierung wären, nicht anders gehandelt und den Vertrag akzeptiert hätten.«

Für Dienstag ist nun eine von der Opposition initiierte außerordentliche Sitzung zu dem Thema anberaumt worden. Die nicht im Parlament vertretene linke Partei Socialisti.sk hat für den Tag Proteste vor dem Gebäude angekündigt. Der Widerstand gegen den Vertrag solle nicht nur im Plenarsaal des Parlaments stattfinden, sondern auch davor, schrieb der Vorsitzende Artur Bekmatov auf Facebook am Donnerstag.

Bereits zuvor hatte die Partei die Menschen aufgefordert, Abgeordnete anzuschreiben mit der Bitte, gegen das Abkommen zu stimmen. Ziel sei es, Zeit für ein mögliches Referendum über die verstärkte militärische Zusammenarbeit mit den USA zu gewinnen.