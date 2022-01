Privatbanken: Bewegung im Tarifstreit

Frankfurt am Main/Berlin. In die Tarifverhandlungen für 140.000 Beschäftigte privater Banken in Deutschland kommt anscheinend Bewegung. Am Montag wollen die Gewerkschaft Verdi und die Unternehmerseite den Gesprächsfaden wieder aufnehmen, per Videoschaltung, meldete dpa am Sonntag.

Der Arbeitgeberverband des privaten Bankgewerbes (AGV Banken) hofft auf einen Durchbruch. »Nach über einem halben Jahr brauchen die Beschäftigten und die Unternehmen endlich Klarheit und Planungssicherheit«, so die Verhandlungsführerin der Kapitalseite, Sabine Schmittroth. Verdi-Verhandlungsführer Jan Duscheck sagte in der vergangenen Woche: »Ich gehe davon aus, dass wir die Verhandlungen am Montag auf Augenhöhe fortsetzen können.« Es seien aber noch etliche Fragen zu klären. (dpa/jW)