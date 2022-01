Omikron als Chance

Daniel Schäfer/dpa-Zentralbild Hinweise auf die aktuellen Coronaregeln im Einzelhandel (Freital/Sachsen, 28.12.2021)

Während die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz nachgewiesener Infektionen pro 100.000 Einwohner zum Sonntag mit 515,7 einen neuen Spitzenwert erreichte, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) »sehr schwere Wochen« vorher. »Eine Durchseuchung bedeutet, dass Hunderttausende schwer krank werden und wir wieder viele tausend Coronatote beklagen müssen«, erklärte der Minister gegenüber Bild am Sonntag. Der Chefvirologe der Berliner Charité, Christian Drosten, sieht in der raschen Ausbreitung der Omikron-Variante mit ihrer »abgeschwächten Infektion« zugleich eine »Chance« zur Überwindung der Pandemie. Die Bevölkerung baue Immunität auf und behalte diese auch, erklärte der Virologe gegenüber dem Tagesspiegel am Sonntag. Möglich sei ein Übergang von der Pandemie zur Endemie bis Jahresende »nur auf Basis eines in der breiten Bevölkerung verankerten Impfschutzes«, denn sonst würden bis dahin »zu viele Menschen sterben«. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) zeigte sich derweil gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vom Montag unnachgiebig in der Frage einer Freigabe von Patenten für Impfstoffe gegen Corona. Sie bezweifele, dass Entwicklungsländer damit leichter an Impfstoffe herankommen, erklärte die Ministerin. »Ich bin hier für Pragmatismus. Theoretische Fundamentalpositionen bringen uns nicht weiter«, legte sich die Ministerin für die Profite der Pharmakonzerne ins Feld.

Einzelhandelsbeschäftigte würden »beschimpft, bespuckt und auch aggressiv körperlich angegangen«, berichtete der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Stefan Genth, dem Nachrichtenportal T-Online laut Meldung vom Sonntag von Übergriffen bei Kontrollen von Impfnachweisen. Der Verband plädiert dafür, die 2G-Regel im Einzelhandel abzuschaffen oder zu Stichprobenkontrollen überzugehen. Gegner der Maßnahmen zum Schutz vor Corona zielen auch auf Schulen und Kitas, erklärte die Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke hin, die Antwort liegt dpa vor. So hätten Personen aus dem »Querdenker«-Spektrum vor Schulgebäuden demonstriert und »dabei zuweilen auch das Zwiegespräch mit Schülern gesucht«. »Reichsbürger« hätten zudem Drohschreiben mit »pseudojuristischen Argumenten« an Schulen, Lehrerkollegien und Kitas geschickt.