Neue Unterkunft für queere Geflüchtete

Frankfurt am Main. Die einzige Unterkunft für queere Geflüchtete in Hessen ist seit Jahresbeginn aus einem Gewerbegebiet am Stadtrand von Frankfurt am Main in ein ehemaliges Hotel nahe der Innenstadt verlegt worden. Die 28 geflüchteten Menschen können dort in Einzelzimmern untergebracht werden. Gerade traumatisierte Menschen haben so ausreichend Rückzugsmöglichkeiten, sagte Herbert Drexler von der AIDS-­Hilfe Frankfurt. (dpa/jW)