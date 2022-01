Offen für Neues

Michele Tantussi/Pool/REUTERS Spitzenkandidatenduo bei der Bundestagswahl: Janine Wissler und Dietmar Bartsch (Berlin, 20.6.2021)

Am Sonnabend hat die Bundesspitze von Die Linke beim sogenannten politischen Jahresauftakt den Ton für die nächsten Monate, in denen wichtige Landtagswahlen anstehen, gesetzt. Nach der geglückten, allerdings alle Kräfte beanspruchenden Unterbindung einer unkontrollierten innerparteilichen Debatte über die Ursachen des existenzgefährdenden Debakels bei der Bundestagswahl hatte die Parteiführung erst wenige Tage zuvor mit der Nominierung des Mainzer Sozialmediziners Gerhard Trabert für das Amt des Bundespräsidenten versucht, auch nach außen hin wieder Initiative zu zeigen.

In ihrem programmatischen Redebeitrag beim Jahresauftakt nannte Koparteichefin Janine Wissler 2021 ein »schwieriges« Jahr. In den Wahlergebnissen drücke sich ein »Vertrauensverlust« aus. Nun sei »eine Erneuerung unseres Gründungskonsenses« erforderlich. Es müsse die Grundlage dafür gelegt werden, dass die Linkspartei »als moderne Gerechtigkeitspartei« wahrgenommen werde. Als politische Schwerpunkte benannte sie soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz und »internationale Solidarität«. Als »antikapitalistische Partei« müsse Die Linke die Kämpfe um konkrete Verbesserungen mit der Vision einer »grundsätzlich anderen demokratischen, sozialistischen Gesellschaft« verbinden. Die Linke stehe nicht für einen »grün modernisierten Kapitalismus«, weil sie bereit sei, in der Klimapolitik die Verteilungs- und die Eigentumsfrage zu stellen. Der »ökologische Umbau« müsse mit einem »Mehr an Lebensqualität« für »die Mehrheit der Menschen in diesem Land« einhergehen.

Die Kovorsitzende Susanne Hennig-Wellsow hatte in ihrer Rede zuvor den Wunsch betont, dass der Bundesparteitag im Juni in Erfurt in Präsenz stattfinden könne, »denn wir haben viel aufzuarbeiten und viel zu erklären«. Sie forderte die Parteimitglieder auf, den Menschen zuzuhören, »wenn wir verstehen wollen, warum sie uns nicht mehr wählen«, und verlangte »solidarische Selbstkritik« und Offenheit für »neue Ideen«. Man müsse »jeden Stein umdrehen« und die Partei »erneuern«. Eine Partei mit »selbstgefälligen Gewissheiten« habe keine Zukunft. Zur aktuellen Diskussion um die friedenspolitische Ausrichtung der Partei sagte sie: »Wer über eine zeitgemäße linke Außenpolitik nachdenkt, überschreitet keine rote Linie.« Perspektivisch sei es zentral, den Menschen das Gefühl zu geben, dass »wir für sie da sind und nicht nur für uns«. Dann werde auch Die Linke »wieder wachsen«.

Die Jahresauftaktveranstaltung, bei der das Szenario einer »linken« Regierungsmehrheit aus SPD, Grünen und Linkspartei, um das sich der gesamte Bundestagswahlkampf gedreht hatte, keinerlei Rolle mehr spielte, fungierte vor allem als Forum der Parteispitze, aus deren Umfeld zuletzt regelmäßig das angespannte Verhältnis zur Bundestagsfraktion in den Vordergrund gerückt wurde. Ein Zufall ist das nicht: Es zeichnet sich einige Monate nach der Bundestagswahl immer deutlicher ab, dass auf der Bundesebene zumindest kurz- und mittelfristig in der Hauptsache zwei Lager die Auseinandersetzung um den bestimmenden Einfluss auf den Kurs der Partei unter sich austragen werden: Auf der einen Seite der Teil des alten »Reformer«-Lagers, der sich mit der Parteiströmung um die Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht verbündet hat, auf der anderen Seite jene vor allem auf ostdeutsche Landtagsfraktionen gestützten »Reformer«, die einen Block mit der sogenannten Bewegungslinken gebildet haben.

Es handelt sich hier um zwei konkurrierende Fraktionen, die dem politischen Inhalt nach beide – mit allerdings deutlich auseinandergehenden, für die heftigen Auseinandersetzungen ursächlichen taktischen Konzeptionen – für einen »regierungslinken« Kurs stehen. Das eine Lager hat weiterhin die Mehrheit in der Bundestagsfraktion, das andere beherrscht einigermaßen sicher den vor knapp einem Jahr gewählten Parteivorstand und stellt mit dem Duo Hennig-Wellsow/Wissler auch die beiden Bundesvorsitzenden. Vorerst befindet sich die Fraktionsmehrheit nach den Debatten über die Neuwahl der Fraktionsspitze und die Nominierung von Klaus Ernst für den Vorsitz des Klimaausschusses des Bundestages in der Defensive – obwohl sie sich in beiden Fällen durchgesetzt hat. Kofraktionschef Dietmar Bartsch behauptete am Sonnabend gegenüber dpa, den »Bruch« zwischen Partei- und Fraktionsspitze gebe es so gar nicht: »Ich sehe darin eine Kunstdebatte, die von unseren politischen Herausforderungen ablenkt.« Er identifizierte seinerseits »die faktische Vernachlässigung des Ostens in den vergangenen zehn Jahren« als »grandiosen Fehler«. Dieses Politikfeld müsse die Partei »wieder glaubwürdiger vertreten und klug thematisieren«.